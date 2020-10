Errores comunes que están estropeando tu móvil

Los móviles forman parte de nuestro día a día. Es raro encontrar a alguien que no tenga ni use con frecuencia un smartphone. Gracias a las numerosas aplicaciones que poseen, estos dispositivos nos ayudan a realizar nuestras tareas diarias a la vez que nos mantienen en contacto con nuestros seres queridos y compañeros de trabajo. Sin embargo, en ocasiones su vida útil es muy corta. En este vídeo te damos una lista de los errores que no debes cometer y así evitar perjudicar a tu teléfono.

Las nuevas tecnologías han logrado facilitarnos nuestro día a día en muchos sentidos. Ahora, es tan fácil como pulsar una pantalla para hablar con alguien que esté en la otra punta del mundo, buscar cualquier tipo de información o, simplemente, organizar tu semana. Nos hemos acostumbrado a la ayuda que nos dan estos dispositivos para enfrentarnos cada día a nuestra realidad. Sin embargo, son aparatos delicados.

Los dispositivos electrónicos no son eternos. Cada cierto tiempo se estropean, dejan de funcionar o se deterioran tanto que su reparación no sale rentable. Es inevitable que pasado un periodo de varios años, tu móvil deje de operar correctamente. No obstante, puede que estés haciendo cosas que, aunque creas inofensivas, estén dañando tu smartphone y acelerando su muerte.

Todo el mundo que tiene un dispositivo móvil, una tablet o un ordenador sabe que no puede hacer cualquier cosa con ellos, ya que son frágiles. Los aparatos electrónicos requieren unos cuidados específicos y nunca debemos ser bruscos cuando los manejemos. Cualquier golpe podría acabar para siempre con ellos. Aun así, hay otras cosas, no tan evidentes, que podríamos estar haciendo y que estarían estropeando nuestro smartphone.

En este vídeo te damos una lista de los errores que podrías estar cometiendo en tu día a día y que podrían estar acabando con la vida útil de tu smartphone más rápido de lo debido. Si quieres que tu móvil te acompañe durante mucho tiempo, sigue estos consejos que te damos.

