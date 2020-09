¿Tu móvil Android está consumiendo demasiada batería? Play Store podría ser la responsable

La batería de nuestro móvil es uno de sus componentes esenciales, tanto es así que de ella depende que podamos utilizar el móvil intensamente a lo largo de todo el día con una sola carga. Son muchos los aspectos que influyen en una buena autonomía del teléfono, como son por ejemplo la conectividad móviles, las nuevas redes 5G que incrementarán esos consumos, pero que están perfectamente contemplados por los fabricantes, que integran baterías adaptadas a ese consumo que va a hacer por defecto el teléfono. El problema viene cuando un proceso inesperado del sistema comienza a consumir energía de una manera excesiva. En ese momento toca buscar qué es lo que está ocurriendo para poder darle sentido a ese consumo mayor de energía. Y eso es lo que han tenido que hacer los usuarios de algunas marcas de móviles que han estado viendo cómo la batería se consumía a gran velocidad.

La Play Store de Google estaría detrás del problema

Pues bien, hemos conocido ahora que varios usuarios de móviles de los fabricantes OnePlus, OPPO , Huawei y ASUS están teniendo problemas de batería importantes. Tanto que se reporta un consumo de hasta el 70% de la batería por parte de la tienda de Google, siempre en segundo plano lógicamente. Un consumo que para nada es normal y que sobre todo se realiza cuando no estamos haciendo nada con el teléfono relacionado con la Play Store. Parece ser que el problema tiene que ver con el gestor de descargas de la Play Store, que no hace un uso adecuado de la CPU o procesador del teléfono.

Un usuario de Twitter ha compartido en la red social una captura de pantalla donde se puede comprobar que el consumo de la Play Store en su móvil Android es excesivo, siendo con diferencia el proceso que más está consumiendo. Tuit al que muchos usuarios de la red también han respondido con sus propias capturas de un consumo excesivo de Google Play Store en sus dispositivos.

Aunque no parece que afecte a todos los fabricantes de móviles, la realidad es que parece ser que la versión 22.0.18 de la tienda de Google estaría detrás de estos problemas. Por lo que puede ser que usuarios de móviles de otros fabricantes no hayan salido aún a la palestra con estos problemas porque simplemente no se ha percatado. Lo más probable es que el problema vaya más asociado a la versión de Google Play que al propio fabricante. Lógicamente los afectados están esperando a una respuesta de Google que aclare si ya están trabajando en alguna solución a este problema.

¿Cómo saber si tu Google Play está detrás de este problema en tu móvil?

Para ello lo mejor es entrar en la sección de batería de tu teléfono, y seleccionar el menú donde se muestra el consumo de batería de cada aplicación. Normalmente se muestra un ranking de apps que consumen más batería, ordenadas desde la que más consume a la que menos, sí te será sencillo comprobarlo de un vistazo.