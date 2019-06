Desvelan las primeras características de los iPhone que contarán con conectividad 5G

Los nuevos iPhone 11 probablemente se presentarán en la primera o segunda semana del mes de septiembre. Será entonces cuando Apple confirme que de momento será de los pocos fabricantes que a finales de este año no contará con móvil alguno equipando la conectividad 5G. Porque desde hace tiempo se sabe que no será hasta 2020 cuando conoceremos los nuevos iPhone que estrenen por fin esta conectividad 5G. Ahora además hemos conocido los primeros detalles de esos móviles que estrenarían la nueva conectividad 5G en 2020, gracias a uno de los "gurús" de la marca entre los analistas.

Primeros detalles de los iPhone de 2020

Cuando todavía no se han presentado los nuevos iPhone 11, ya comenzamos a conocer los nuevos detalles acerca de los smartphones que lanzará Apple en 2020. Será entonces cuando la firma californiana estrene sus primeros móviles con conectividad 5G, y será hoy cuando conozcamos cuáles de esos nuevos iPhone serán los que serán compatibles con 5G, ya que no lo serán todos, sino solo dos de los tres modelos que habrá disponibles. Para el año que viene se espera que Apple lance tres iPhone, con pantallas de 5,4 pulgadas, 6,7 pulgadas y 6,1 pulgadas. En los tres casos las pantallas tendrían tecnología OLED, por lo que en este caso no habría versión con pantalla LCD; normalmente asignada al iPhone XR y sus sucesores, los modelos más baratos de la marca.

Predicciones con los nuevos iPhone de 2020 | Ming-Chi Kuo

Pues bien, según el analista Ming-Chi Kuo, que convierte prácticamente en realidad cada uno de los rumores que desvela, ha hecho lo propio con los iPhone que contarán con conectividad 5G en 2020. Y serían los modelos de pantalla de 5,4 pulgadas y 6,7 pulgadas los que contarán con esta conectividad. Serán por tanto ellos los primeros móviles de Apple en estrenar el 5G. Eso sí, lo harían en septiembre de 2020, por lo tanto dentro de más de un año: Eso sin duda supone para Apple convertirse en uno de los últimos fabricantes en lanzar móviles 5G al mercado, cuando ya hay fabricantes que han hecho esto el pasado mes de febrero.

Este reputado analista va más allá, y asegura que no será hasta 2021 cuando toda la gama de iPhone sea compatible con las redes 5G. De hecho en un principio los californianos tendrán que tirar de Qualcomm para poder sacar adelante sus móviles 5G, también con la colaboración de Samsung, que serán los que provean de chips para esta conectividad a Apple. No sería hasta 2023 o 2024 cuando Apple sería capaz de fabricar su propio módem 5G para equipar en sus teléfonos, por lo que sin duda supondría un gran retraso hablando de una empresa puntera tecnológicamente como es Apple. Por tanto mientras muchos fabricantes ya piensan incluso en la segunda generación de sus móviles 5G, tenemos a Apple incapaz de ofrecer algo similar hasta dentro de al menos 15 meses, lo que sin duda para una empresa del valor y prestigio de Apple no debería ser una opción, pero parece que de momento será la única para poder disfrutar del 5G en un teléfono de Apple.