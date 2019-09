A solo una semana de que se presenten los nuevos iPhone 11, poco queda ya por conocer de ellos, salvo que Apple nos tenga deparada alguna sorpresa importante para su presentación. Pero todo apunta a que no tendremos muchas novedades inesperadas cuando se estrenen el próximo 10 de septiembre en Cupertino durante su presentación. Este fin de semana se ha filtrado en el sitio TME la presunta ficha técnica de los tres nuevos iPhone, y para terminar rápido con la pregunta que nos hemos hecho en el titular, no, no hay sorpresas lamentablemente. Al menos esa es la sensación que tenemos a unos días de que se presenten.

Características del iPhone 11

Aquí estaríamos ante el sucesor del iPhone XR, que en esta ocasión tendría el honor del ser el iPhone 11 estándar. Este contaría con pantalla de 6.1 pulgadas LCD y resolución de 1792x828 píxeles. En este caso como en el resto de iPhone de este año, ya no contaría con 3D Touch, aunque conservaría el Face ID. El procesador sería el A13 de Apple, y vendría con 4GB de RAM, todo un logro para un iPhone. La cámara de fotos sería de 12 megapíxeles delante, mientras que detrás heredaría la dual de 12 megapíxeles de los iPhone XS. Sería compatible con Wifi 6 y su batería tendría una capacidad de 3110mAh. Llegaría en variantes de 64GB, 256GB y 512GB.

Especificaciones iPhone 11 | SukhKamboj

Características del iPhone 11 Pro

En el iPhone 11 Pro encontraríamos una pantalla más pequeña de 5.8 pulgadas OLED con resolución de 2436x1125 píxeles, así como Face ID, tampoco contaría con 3D Touch. El procesador es el mismo Apple A13, y la memoria RAM de 6GB, una cifra sin precedentes. La cámara de fotos delantera también es de 12 megapíxeles y la trasera es triple con tres sensores de 12 megapíxeles. Cuenta con carga inversa, para poder cargar otros dispositivos de manera inalámbrica, así como Wifi 6. Una de las grandes novedades es que es compatible con el Apple Pencil, y llegaría con almacenamiento de 128GB, 256GB y 512GB con un acabado en cristal.

iPhone 11 Pro Max

El tope de gama de los iPhone tendrá sobre todo como principal característica una pantalla más grande. En este caso de 6.5 pulgadas y tecnología OLED, con una resolución de 2688x1242 píxeles. También cuenta con Face ID, el mismo Apple A13 de procesador, y 6GB de memoria RAM. Las cámaras son las mismas del iPhone 11 Pro, con una delantera de 12 megapíxeles y una triple trasera de los mismo megapíxeles. También tiene carga inversa, compatibilidad con con el Apple Pencil y cuerpo de cristal. También tiene capacidad de almacenamiento de 128GB, 256GB y 512GB. La batería sería la más grande de todas, 3500mAh, aunque lejos de las grandes en Android.

Sobre los precios, también se han desvelado 749 dólares para el iPhone 11, 999 dólares para el iPhone 11 Pro y 1099 dólares para el iPhone 11 Pro Max. Por lo que se espera que sean similares a los del pasado año cuando se conviertan a euros, por lo que tan siquiera en este aspecto habría sorpresas. Como veis, salvo la compatibilidad del Apple Pencil y la carga inversa, pocas sorpresas más podemos esperar.