Esta semana hemos asistido a uno de esos momentos clave del año, en lo que a tecnología se refiere. La presentación de los nuevos iPhone suele ser un punto de inflexión, aunque cada año que pasa la trascendencia de esta presentación parece cada vez menor. Dejando de un lado las novedades que ha dejado la presentación de los nuevos iPhone 11, lo cierto es que muchos usuarios ya piensan en hacerse con los nuevos iPhone, y para ello hay que dar salida a los viejos. Vamos a repasar el dinero que Apple te puede dar por ellos, y ver hasta qué punto es rentable o una buena idea entregárselo a Apple.

¿Cuánto te da Apple por tu viejo iPhone?

Los programas de renovación de terminales son habituales en la mayoría de fabricantes, y Apple ha sido una de las empresas que más ha apostado por ello desde hace bastante tiempo. En esta ocasión los iPhone 11 no son una excepción, y tenemos la posibilidad de entregar nuestro viejo iPhone para hacernos con un nuevo iPhone 11 en cualquiera de sus variantes. Como os podéis imaginar el valor que le da Apple a sus móviles no es la panacea, pero como veremos después, hay situaciones en las que quizás pueda ser interesante optar por esta opción de la renovación de los iPhone para poder comprarnos uno nuevo.

iPhone 11 | Apple

Apple tiene unos valores máximos para cada modelo de iPhone. Estos valores dependen del buen estado del teléfono y de la capacidad de almacenamiento con el que cuente. Por tanto si contamos con el iPhone mejor equipado en este aspecto, recibiremos la máxima tasación, siempre y cuando se encuentre en buen estado. De hecho Apple te preguntará antes de darte una valoración, además de la capacidad de almacenamiento, el estado del iPhone. Para que os hagáis una idea, el valor máximo que nos puede dar Apple es el siguiente:

iPhone XS Max hasta 500 euros

hasta 500 euros iPhone XS hasta 420 euros

hasta 420 euros iPhone XR hasta 310 euro

hasta 310 euro iPhone X hasta 340 euros

hasta 340 euros iPhone 8 Plus hasta 270 euros

hasta 270 euros iPhone 8 hasta 190 euros

hasta 190 euros iPhone 7 Plus hasta 190 euros

hasta 190 euros iPhone 7 hasta 110 euros

hasta 110 euros iPhone 6s Plus hasta 100 euros

hasta 100 euros iPhone 6s hasta 60 euros

hasta 60 euros iPhone 6 Plus hasta 70 euros

hasta 70 euros iPhone 6 hasta 40 euros

hasta 40 euros iPhone SE hasta 40 euros

Todos los iPhone que están fuera de esta lista no tienen ningún valor para Apple, y lo único que contempla si te vas a comprar un nuevo iPhone 11 es directamente reciclarlos, vamos, deshacerse de él. Todos estos precios como decimos son los máximos que podrás obtener si tu iPhone es el mejor equipado y cuidado.

¿Merece la pena?

Vamos a centrarnos en el móvil por el que nos da más Apple, y por el que nos da menos. El primero es el iPhone XS Max de 512GB, por el que Apple nos da como máximo 500 euros. En los anuncios de segunda mano la media de los que hemos visto se vende por una media de entre 900 y 950 euros tirando a la baja, por lo que estamos hablando casi del doble de dinero para hacerse con un iPhone 11.

El móvil más valorado y el menos valorado en anuncios de segunda mano | Tecnoxplora

Y en el caso del iPhone 6 de 128GB, por el que nos dan hasta 40 euros, podemos venderlo en buen estado por unos 200 euros de media, casi cinco veces más de lo que nos da Apple. Por tanto no, no es una buena idea entregarle tu iPhone a Apple. Siempre y cuando seas paciente y puedas esperar a vender tu viejo iPhone en el mercado de segunda mano, si no es así y no te importa gastarte mucho más dinero y contar con el nuevo iPhone 11 de inmediato, dale tu viejo iPhone a Apple. O bien, puedes optar por hacerte por alguno de estos móviles chinos que no tienen nada que envidiar a los iPhone 11 y con los que incluso te sobrará dinero.