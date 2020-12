Convierte tu móvil en una webcam rápidamente si no tienes una a mano

Un elemento imprescindible de las videollamadas es la webcam, un instrumento que permite que veamos a los demás interlocutores y ellos hagan lo propio con nosotros. Sin embargo, ¿qué pasa si nuestra webcam falla o no disponemos de una? Nada, puesto que puedes convertir tu teléfono móvil en una cámara para tus videollamadas. Te explicamos cómo en el vídeo superior.

El coronavirus ha cambiado nuestra forma de vivir y de relacionarnos con el resto de las personas. Las reuniones y clases se han sustituido, en muchas ocasiones, por llamadas a través de varias aplicaciones. Asimismo, una gran parte de los trabajadores se despidió de su oficina y de sus compañeros, personalmente, y desde entonces no ha vuelto a su empresa, aunque siga teletrabajando desde su casa.

Una de las aplicaciones que más se utiliza para realizar estas videollamadas es la tradicional Skype. Sin embargo, no es la única que se ha llevado el protagonismo debido a la situación de teletrabajo y reuniones virtuales que vivimos en la actualidad. Otras aplicaciones como Zoom, Teams o la más nueva, Google Meet, también han irrumpido en el mercado. Cada una presenta distintas opciones, aunque su base es la misma: facilitar a distintas personas reunirse, verse y compartir sus pantallas o documentos a la vez.

Algunas de las opciones más utilizadas en estas aplicaciones son las de silenciar el micrófono y quitar la señal de la webcam. En el caso del sonido, quitarlo favorece al interlocutor que está exponiendo un tema, ya que no recibirá molestos ruidos o interrupciones. En el caso de la imagen, quitar su señal puede deberse a varias razones: desde no querer que nos vean los demás miembros a no activarla porque nuestra señal de Internet es muy lenta y si no se nos cortaría la videollamada.

Sin embargo, puede que en ocasiones la webcam no funcione o no dispongamos de una y la necesitemos para una videollamada o una reunión importante. En ese caso, tu móvil puede hacer las veces de cámara. Te explicamos cómo en el vídeo superior.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR

Ya puedes hacer videollamadas desde tu televisor con Android TV, ¿sabes cómo hacerlo?

Google Meet estrena una función de audio que Zoom todavía no tiene