Ya puedes hacer videollamadas desde tu televisor con Android TV, ¿sabes cómo hacerlo?

Si tienes una tele Android estás de suerte, porque a partir de ahora podrás hacer videollamadas desde tu televisor. Google Dou lanza su versión para Andorid TV, aunque todavía no está disponible en el Play Store de Android TV, puedes probarla instalándola desde tu cuenta Google en tu teléfono móvil. De este modo podrás atender a tus videollamadas a través de la pantalla de tu televisor, te contamos cómo:

Cómo usar Google Duo en tu smartV

Una vez instalada la aplicación a través de nuestro teléfono móvil, sólo tienes que ejecutarla. Pero al no estar aún disponible en el Play Store, no la hemos descargado directamente en el dispositivo, por lo que nos aparece en el menú principal de aplicaciones. Pero no te preocupes que la aplicación está instalada, lo único que tenemos que navegar por las opciones de configuración de nuestra tele hasta encontrarla, sigue los siguientes pasos para llegar hasta ella:

Entra en el menú de configuración de tu tele Android, y desde aquí accede al menú aplicaciones. Desplázate por el listado hasta encontrar la opción “ver todas las aplicaciones”, de este modo verás todas las aplicaciones de usuario, las que hemos instalado desde la tienda de Google y del sistema, que son las que vienen instaladas por defecto. Desplázate por la lista hasta que la encuentres y pulsa el botón de tu mando para abrirla.

Llamadas con Google Duo desde tu Smart TV | Tecnoxplora

Configurar Google Dou en nuestro dispositivo es muy sencillo, sólo bastarán tres pasos para empezar a usar Duo. En primer lugar, nos pide permiso para acceder a los contactos de nuestra cuenta. A continuación, necesitas confirmar el permiso para acceder a fotos y vídeos. Por último, concede permiso de acceso a nuestra cámara. Estos permisos puedes revocarlos o concederlos siempre que quieras, ya que puedes acceder y cambiar la configuración de Google Duo en cualquier momento.

Se trata aún de la primera versión disponible, por lo que es muy probable que no sean compatibles todos los modelos de cámara, y por el momento encuentres problemas para conectarlas. Si no conectas las cámaras podrán realizar llamadas de voz, con el inconveniente que cuando mantengas una conversación debes tener pulsado el botón del asistente de Google en el mando a distancia de tu televisión, de ese modo mantendrás abierto el micrófono. Si lo sueltas y lo vuelves a activar, estaremos activando la función real para la que esta creado este botón, activar las búsquedas o comandos del asistente, haciendo que se corte la comunicación.

Google Duo para Android TV | Tecnoxplora

Tendremos que esperar a la versión definitiva, para instalarla a través de la Play Store de Android y que nos parezca en el menú de aplicaciones en la pantalla principal de nuestra televisión y para que además sean compatibles con un mayor número de marcas y modelos compatibles con esta nueva aplicación en Android TV. De este modo, puedes ver todas tus llamadas en gran formato y con la misma resolución y nitidez que lo haríamos desde la pantalla de nuestro móvil, aunque esto también depende mucho del tipo de conexión que tengamos en casa.