Con este truco podrás protegerte de los spoilers de tus series favoritas

Los spoilers existen desde hace mucho tiempo, pero la aparición de redes sociales como Facebook o Twitter han hecho que muchos descubramos la trama de nuestra serie favorita antes de verla. Si este es un problema para ti, Spoilers Blocker es una herramienta bastante útil para que no nos comamos ningún spoiler en las apps de nuestros smartphones. Esta app está de forma totalmente gratuita en Google Play. Búscala, descárgala e instálala.

Al abrirla nos pedirá permisos especiales. Debemos dárselos y aceptar. En la sección "Blockers" podremos crear temas concretos donde añadir tags o frases que no queremos ver de ningún modo. Una vez hayamos activado el tema que deseemos evitar, tan solo nos quedará elegir sobre qué apps queremos que funcione.

Esto lo haremos en la sección "apps protected from spoilers". Aquí puedes elegir cualquiera app de tu smartphone. Nosotros hemos elegido Google Chrome, pero puedes seleccionar cualquier app o red social. Si la app detecta cualquiera de las palabras que hemos bloqueado previamente, colocará un cuadro azul por encima del texto o las imágenes. Si lo que ha bloqueado la app no es un spoiler, o piensas que no lo es, mantenido el dedo sobre la pantalla azul esta se revelará. No hay que olvidarnos de que Spoilers Blocker aún no ha salido oficialmente, por lo que es normal que la app no funcione a la perfección.