Existe un fallo en Android que hace que tu batería se agote y debilite con el uso de una aplicación de Google. Que un fallo que estropeé o debilite la batería de nuestros móviles no es plato de buen gusto para nadie que precie mínimamente su smartphone. La batería es la alimentación de nuestros teléfonos y de ella se sustenta la vida de nuestro dispositivo. Por eso, para evitar este fallo en Android, te enseñamos en el vídeo cómo evitarlo y que no estropee ni la calidad de vida de nuestro móvil ni la nuestra al no poder utilizar esta herramienta.

La batería a tu teléfono es como el oxígeno a los pulmones humanos. Aquello sin lo que no podemos vivir. La vida de tu teléfono móvil se relaciona directamente con la que tenga la batería. No nos referimos tan sólo al hecho de que cuando la batería se agota el terminal se apaga, sino también al porcentaje de salud de la batería de este. Si notas en tu dispositivo Android que tu batería se agota antes de tiempo, posiblemente tenga que ver con el fallo del sistema operativo y en el vídeo te enseñamos dos posibles soluciones de cómo evitarlo.

Hay muchos tipos de desgaste de la batería, el más conocido es el de hacer un mal uso de la carga de nuestros teléfonos. Este fallo de la batería de Android del que no somos nosotros los culpables, posiblemente pueda ser el causante de que tu batería se agote antes. Dicho fallo tiene que ver con la nueva actualización de Google de la app de 'Servicios de Google Play'. Para que no sufras las consecuencias de una batería estropeada te enseñamos en el vídeo dos trucos muy rápidos y sencillos para que tu batería no se vea dañada ni a corto, ni a largo plazo a causa de este fallo.

En cuanto al nivel de vida de nuestro dispositivo, por más tonto que parezca, afecta directamente a nuestra vida. Nos guste o no, estos dispositivos electrónicos se han convertido en nuestro mayor acompañante día a día y suponen una herramienta muy útil en casi todos los ámbitos de nuestra existencia, y cada vez más, en lugar de simplemente útil, los móviles se han convertido en algo necesario e incluso imprescindible en muchos tipos de trabajos.

