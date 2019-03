El truco para encontrar tu móvil si está en modo silencio

Puede que te haya pasado alguna vez: te despistas un momento y, cuando te quieres dar cuenta, ya no sabes dónde has dejado el móvil. Pero lo peor aún está por llegar: te llamas para encontrarlo y no suena porque lo has dejado en modo silencio.

Muchas veces tenemos prisa y dedicar horas a buscar nuestro teléfono puede hacernos llegar tarde. Otras veces la batería está al límite y el tiempo juega en nuestra contra, así que si tardamos mucho en encontrarlo ya no habrá remedio posible.

No desesperes, en este tutorial en vídeo te mostramos cómo poner solución a todas estas situaciones. No importa si tu dispositivo móvil es Android o iPhone. Aunque para cada uno corresponde un procedimiento diferente, para ambos casos existe una solución igual de sencilla y eficaz.

No te preocupes si no eres precisamente un genio de las nuevas tecnologías, ya que el truco que se explica en el tutorial es de nivel principiante. Pero lo más importante es que no te llevará mucho tiempo, pues en tan solo unos minutos hará que localices tu teléfono sin ningún problema.

Eso sí, es requisito indispensable que no se encuentre en modo avión y que el móvil esté cargado. También es necesario que dispongas de acceso a Internet. Como se puede comprobar, son condiciones muy fáciles de cumplir que nos pueden ayudar a ahorrar tiempo y más de un disgusto.

En el tutorial te explicamos todos los pasos que hay que seguir para desactivar el modo silencio de tu dispositivo. De esta forma activarás el sonido y, si te vuelves a llamar, sonará la melodía para que puedas encontrar tu móvil sin ningún problema.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR...

Si usas antivirus y tu dispositivo es Android puede que no sirva para nada

Tres errores comunes con los que te estás cargando la batería de tu móvil