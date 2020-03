Desde que tenemos smartphone existe un deporte nacional que todos practicamos (casi) a diario y es el de "instalar aplicaciones como si no hubiera un mañana". Nos encanta entrar en la tienda digital de nuestro dispositivo y probar todo lo que sale, ya sean videojuegos, apps de filtros para fotos, redes sociales o lo que sea. Total, mientras el móvil no agote su espacio de gigas, ¿quién dijo miedo?

El problema es que llega un momento en el que colapsa todo el almacenamiento interno y, cuando necesitamos gigas libres para instalar una actualización, o grabar un vídeo, toca meterse en los ajustes para liberar espacio. Por suerte, iOS cuenta con una función que nos permite hacerlo de manera automática de tal forma que a medida que el iPhone se queda sin espacio, desinstala las aplicaciones que menos utilizamos para seguir trabajando sin problemas. ¿Y cómo sabemos que una de esas apps está en el teléfono de forma virtual? Pues como podéis ver en la imagen de apertura, con el icono de una nubecita al lado del nombre (Hangouts)

Como podéis imaginar, esta función es tremendamente útil cuando no tenemos un iPhone con demasiados gigas (32 ó 64, por ejemplo) porque nos deja seguir trabajando con él de manera normal, sin sobresaltos. Pero claro, no hay nada perfecto en la vida y esta buena idea tiene un lado oscuro: que el día que sí queremos utilizar esa aplicación que iOS cree que tenemos olvidada... no está disponible. Debemos esperar a que se descargue y para el momento en el que ya está operativa, esa necesidad ha pasado.

Vamos a desactivar esa desinstalación automática

Esa función que permite a iOS ir gestionando el borrado de aplicaciones automáticamente se llama 'Desinstalar apps no utilizadas' y por defecto viene activada. Así que como queremos apagarla, os vamos a decir dónde hacerlo. Lo primero es ir a los 'Ajustes' de iOS y pulsar en nuestra ID de Apple (la primera opción, donde aparece nuestro avatar de la cuenta).

Desinstalación de 'apps' no utilizadas | Tecnoxplora

Una vez dentro nos tenemos que ir hasta 'iTunes Store y App Store', que es donde se encuentran las opciones de actualización automática y, también, esta que andamos buscando: 'Desinstalar apps no utilizadas'. Esta función está abajo del todo en la pantalla y si no la habéis tocado nunca, os debe aparecer como en la captura de pantalla que tenéis justo aquí encima.

Como lo que queremos es que iOS no desinstale ninguna aplicación sin que nosotros lo digamos, movemos el switch y lo apagamos. A partir de ese momento seremos nosotros los únicos responsables de ir poniendo y quitando las apps que queramos utilizar en el teléfono. Es más engorroso y necesita de un control cada pocas semanas (o meses), pero os garantizáis que cuando necesitáis utilizar algún juego, herramienta fotográfica o red social, siguen instalada físicamente dentro del móvil y no tenéis que esperar a que se baje.

Ni qué decir tiene que este mismo procedimiento es el que debéis utilizar en un iPad para desactivar esas desinstalaciones automáticas de aplicaciones.