Es muy común que algunas aplicaciones que tienen servicios de pago y que se ofrecen a través del teléfono móvil cuenten con un periodo de prueba gratuito que puede ser de una semanas, dos o un mes. El problema es que de un tiempo a esta parte la forma de proceder de esas apps ha cambiando y, de no requerirnos ninguna información previa de pago en el momento de acceder al periodo trial, han pasado a comprometernos contratando por anticipado ese servicio.

De esta manera, y aunque no nos cobren de inicio nada, ya disponen de nuestros datos bancarios y, lo que es más importante, nuestra aceptación explícita para que nos hagan el cargo. Además, muchas veces no ayuda que el procedimiento para cancelar esas suscripciones no sea tan claro como el de compra y, sobre todo, que algunos usuarios no sepan exactamente a dónde tienen que ir para hacerlo, por lo que terminan por transcurrir esos días de prueba y acabamos pagando aunque no vayamos a utilizar más esa aplicación.

Así que os vamos a explicar cómo tenéis que eliminar ese pago automático, así como el compromiso de que mensualmente os pasen al cobro esa app que estáis probando y que muy seguramente no querréis seguir utilizando. Es importante decir que, para que sea posible realizar esta operación a través de la App Store, el proceso de suscripción lo tenéis que haber completado dentro de la tienda digital del smartphone. Si se trata de un servicio que habéis adquirido en la web oficial de la empresa, la gestión tiene que ser directamente con ella.

Vamos a cancelar la suscripción

Lo primero es ir a la tienda de aplicaciones del iPhone y arriba a la derecha veréis el icono de vuestra ID de Apple. Pulsáis sobre él para acceder a todos los datos de vuestra actividad en la tienda online. Aunque veréis accesos directos a las actualizaciones o a las compras, nosotros nos centramos en las 'Suscripciones'. Tocamos en esa opción y pasamos a una nueva página.

Cómo cancelar suscripciones en la App Store de iPhone | Tecnoxplora

En ella vais a ver, en primer lugar, todas las suscripciones que tenéis activas en ese momento, que son las que nos interesan. Como intentamos eliminar la suscripción de juegos oficial de los de Cupertino, Apple Arcade, tocamos en ella para entrar a conocer todos los detalles. En la nueva pantalla aparecerán las ofertas de suscripción disponibles, y de todas ellas la que tenemos ahora comprada que veréis señalada con un símbolo de check azul. Como lo que queremos es dejar de pagar, pulsamos en el botón que aparece más abajo de 'Cancelar suscripción'.

A partir de ese momento no volveremos a recibir nuevos cargos en la tarjeta aunque, eso sí, tendremos activo el servicio hasta la fecha que se indica de caducidad. Si por cualquier razón queréis activar el servicio porque tras probarlo os convence, no tenéis más que llegar hasta este mismo menú para seleccionar qué plan queréis poner en marcha y comenzar a pagar cuando llegue el día marcado.