En menos de una semana se celebra el Día del Padre y, si no te has acordado, no debes preocuparte. Ahora mismo tienes la oportunidad de encontrar buenos móviles (y baratos) en Amazon que te servirán para sorprender al hombre que te dio la vida y dejar las corbatas como cosas del pasado.

Y es que hace tiempo regalar un móvil por Navidad, por un cumpleaños o en una fecha tan señalada como el día del Padre no estaba al alcance de todos. No obstante a día de hoy los precios de los teléfonos móviles han bajado tanto que es posible encontrar grandes opciones por debajo de los 200 e incluso de los 100 euros sin que ello signifique tener que renunciar a buenas características.

En este listado te dejamos 5 opciones ganadoras que alegrarán el día a tu padre y te costarán mucho menos de lo que piensas.

Samsung Galaxy M20 | Amazon

Samsung Galaxy M20

Por un precio cercano a los 190 euros tenemos este móvil de gama media de Samsung que se ha convertido en uno de los móviles que mejor se han vendido en Amazon. A su favor un diseño con pantalla de 6.3” FHD+ de 2340 x 1080 pixeles que hereda un notch en forma de goita de agua para alojar la cámara frontal. A ello se les une un procesador de 8 núcleos, 4 GB de RAM, una doble cámara trasera de 13 + 5 MP y una betería de 5.000 mAh con carga rápida.

LG K40s

Una opción más barata y, a la vez, más comedida. En torno a los 140 euros tienes este modelo básico de LG que, a pesar de su precio, no renuncia a características clave como una pantalla FullVision sin marcos o una doble cámara trasera de 13 + 5 MP. En este caso su pantalla alcanza una resolución HD+ a lo largo y ancho de sus 6,1 pulgadas y su memoria RAM cae hasta los 2 GB pero sigue siendo un modelo muy interesante si buscas un móvil barato para regalar el Día del Padre.

LG K40s | LG

Realme 5 Pro

Una de las sorpresas del año. Realme ha llegado a nuestro país con la firme intención de hacer sombra a Xiaomi y sus móviles baratos y lo hace con un teléfono cuyas características son difíciles de igualar por la competencia. Por menos de 200 euros tenemos un elegante teléfono con diseño de cristal dotado de un procesador Snapdragon 712 cargado de funciones de IA y un rendimiento abrumador. Su pantalla de 6,3 pulgadas FullHD+ esconde una cámara de 16 MP en un notch en forma de gota y detrás, además de un sensor de huellas dactilares, tenemos la “joya de la corona”, una cuádruple cámara con sensores de 48MP + 8MP + 2MP + 2MP.

Realme 5 Pro | Realme

Huawei P30 Lite

El smartphone de Huawei ha bajado tanto de precio que ahora lo podemos comprar rondando los 200 euros que nos hemos puesto como límite para dar vida a esta lista con los mejores móviles baratos para regalar el Día del Padre. Con un diseño heredado de los topes de gama de la marca, también luce un procesador Kirin 710 dotado de herramientas de IA para mejorar el rendimiento, la gestión de la batería y las fotos capturadas con su triple cámara trasera de 48+8+ 2 MP.

Huawei P30 Lite | Huawei

Xiaomi Redmi 8A

Acabamos nuestros consejos de compra con la obligatoria opción de Xiaomi. En este caso, si tu presupuesto es más ajustado, puedes comprar el Redmi 8A por un precio cercano a los 100 euros.

Xiaomi Redmi 8A | Amazon

Pese a lo ajustado del precio, el Smartphone ofrece grandes características como su pantalla completa con notch en forma de gota de agua con un tamaño de 6,22, un diseño con cuerpo curvo y una enorme batería de 5.000 mAH con soporte de carga rápida de 18W.