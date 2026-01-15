La cámara del Huawei Pura 90 Ultra al descubierto con un periscopio de 200 megapíxeles

Huawei sigue trabajando en su futuro tope de gama, el móvil que no solo será el más potente de su gama, sino también el que nos ofrezca una cámara más avanzada y solvente. Un modelo Ultra llamado a competir con los de Oppo o Xiaomi y sus potentes cámaras Hasselblad o Leica. Pues bien, ahora se ha filtrado la cámara de fotos de este modelo, tanto a nivel técnico como visual, por lo que nos podemos ir haciendo una idea de por dónde va a evolucionar Huawei su cámara más avanzada.

Nuevo diseño y mejores sensores

En la red social china Weibo ha aparecido un esquema del Huawei Pura 90 Ultra, que nos muestra cómo será el diseño de su cámara, del módulo que contendrá sus tres sensores. Comparando con su predecesor vemos una importante diferencia en el diseño, ya que aunque mantiene el módulo triangular, este parece que ahora es más ancho y ocupa más espacio en la trasera del teléfono.

Además, añade un módulo rectangular que rodea al triangular, al estilo de los iPhone 17 Pro. Además del diseño del teléfono, hemos conocido también algunos detalles sobre los sensores con los que contará en su lanzamiento. Este filtrador ha desvelado en la red social que contará con un sensor principal de 50 megapíxeles, y muy importante, con un tamaño de 1 pulgada, que como sabéis es el más grande de la industria y garantiza excelentes resultados en escenas de poca luz.

Este además contaría con apertura variable. También ha desvelado que estará acompañado de un sensor de cámara telefoto de periscopio, con una resolución de 200 megapíxeles SmartSens SCC80XS. Por tanto, sería un gran salto de calidad respecto de la cámara de su predecesor, sobre todo con este sensor de 200 megapíxeles, que comienza a ser ya un imprescindible en los teléfonos de alta gama con las mejores cámaras.

Su predecesor contaba con cuatro sensores traseros. El principal de 50 megapíxeles, un periscopio telefoto mucho más pequeño, de 50 megapíxeles, así como otro telefoto de periscopio con 12.5 megapíxeles, con un Zoom de 9,4x óptico. Y por último un sensor de 40 megapíxeles ultra gran angular. Así que por lo que conocemos en esta filtración, parece que Huawei se une a otros tantos fabricantes que ya han incorporado sensores telefoto de 200 megapíxeles. Aunque no llegará a ser tan espectacular como la futura cámara del Oppo Find X9 Ultra, se especula con que podría contar con dos sensores de 200 megapíxeles.

Sobre cuándo se lanzará este nuevo tope de gama, no está claro, pero su predecesor hacía lo propio el pasado mes de junio, por lo que todavía deberían pasar varios meses hasta su lanzamiento. Aunque no hay que descartar nunca un cambio de planes radical y que Huawei se anime a lanzarlo con el nuevo año Chino en el mes de febrero.