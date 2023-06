Apple tensa aún más la cuerda, los iPhone 15 serían más caros

Que los iPhone no son móviles baratos es algo que todos sabemos y que precisamente no nos va a sorprender. Ahora bien, que este precio siga subiendo año tras año es algo que ya no nos parece tan normal. Y más todavía si como se rumorea ahora se trata de una subida de varios cientos de euros, tal y como está el panorama económico para muchos consumidores. La realidad es que las últimas informaciones apuntan a una nueva subida del precio de estos dispositivos, pero más potente aún de la que se había rumoreado previamente.

Hasta 200 dólares de subida

Este es el espectacular aumento de precio que estaría preparando Apple para sus nuevos teléfonos de alta gama, los iPhone 15 y 15 Pro, porque dependiendo del modelo el precio será más o menos caro. Según la fuente, Economic Daily News, los que opten por hacerse con un iPhone 15 Pro tendrán que pagar hasta 100 dólares más, mientras que quienes se hagan con el modelo más avanzado, el iPhone 15 Pro Max, tendrán que pagar hasta 200 dólares más por este nuevo modelo. Y realmente no hay una razón de peso para entender este aumento tan acusado del precio.

Desde este medio hablan de la incorporación de nuevas tecnologías en los móviles, desde procesadores más potentes a cámaras más solventes, pero nada de esto suele llevar a la mayoría de fabricantes a imponer subidas tan acusadas en sus precios. Por tanto, desde luego no parece que vaya a ser un aumento del precio realmente justificado, porque además todo lo que hemos conocido hasta ahora de estos teléfonos no apunta a ser revolucionario ni mucho menos. Y es que se espera que los iPhone 15 sean móviles muy parecidos a los que hemos conocido en 2022.

Por un lado, los modelos estándar recibirán por fin la isla dinámica, pero más allá de eso solo podemos esperar en los modelos Pro el procesador Apple A17 Bionic, así como algunas mejoras puntuales en la cámara de fotos, que podría añadir una lente de periscopio. Pero no son novedades tan importantes como para justificar un aumento del precio tan elevado. Y desde luego nos suena bastante más a una subida condicionada por la carestía de todo lo relacionado con la producción de los dispositivos.

Desde componentes a la propia mano de obra, con los constantes cambios que está haciendo Apple en su cadena de abastecimiento y ensamblaje, llevándose la producción fuera de china para combatir posibles colapsos en la producción como los vividos el último año en China.

Al final estamos hablando de que, si se habla de 200 dólares, en España podríamos estar afrontando subidas de hasta 300 o 400 euros si tenemos en cuenta la conversión habitual de precios añadiendo los impuestos habituales. Algo que sin duda podría hacer mella en las ventas de Apple. Aunque por alguna razón que desconocemos, es algo que no termina por ocurrir nunca. Habrá que esperar al mes de septiembre para comprobar si esto es realmente así.