Se acaba de filtrar la primera gran característica del iPhone 19e

Hace apenas un par de semanas que Apple presentaba el iPhone 17e, la nueva generación de su teléfono más barato. Este llegaba con interesantes novedades, como por ejemplo la compatibilidad con MagSafe. Y ahora conocemos que poco a poco este modelo va a ir incorporando nuevas funciones, en este caso una que hasta hace unos meses era exclusiva solo de los modelos Pro. Es curioso que tan poco tiempo después del lanzamiento del 17e, tengamos ya nuevas filtraciones sobre este terminal.

La mejor pantalla de su historia

Eso es en lo que la convertirá la característica que ahora hemos conocido que tendría este nuevo modelo, el iPhone 19e. Las pantallas ProMotion han sido tradicionalmente las elegidas por Apple para sus modelos Pro. Esto es básicamente una tasa de refresco más elevada, de hasta 120Hz, y normalmente variable, gracias a los paneles especiales.

Pues bien, hasta hace muy poco, solo unos meses, solo los modelos Pro tenían este tipo de pantallas. Mientras que ahora el único modelo que no cuenta con ella es el iPhone 17e lanzado hace unas semanas. Y por tanto, hablamos de un panel que tiene una tasa de refresco de 60Hz, algo que no tienen ni los móviles Android más baratos.

Es claramente una característica donde son inferiores los iPhone, pero que ahora dejará de ser así por fin. Ya que según las informaciones compartidas por ZDNet en Corea del Sur, Apple está trabajando en una nueva pantalla con panel LPTO+, que permitirá a este modelo contar con una mayor tasa de refresco, y por tanto cumplir con los requisitos de una pantalla ProMotion.

Y eso es lo que ofrecerá el iPhone 19e, una pantalla a la altura de los mejores iPhone. Eso sí, Apple lo hará a lo grande, y esta tecnología no se estrenará en ese modelo, sino que serán antes, este año, los iPhone 18, que cuentan con una pantalla ProMotion de estas características. De ahí que no se espere este panel en el iPhone 18e, y sí en el iPhone 17e.

Aunque si hacemos casos de anteriores informaciones, no habría que descartar que el teléfono se termine llamando iPhone 20e, porque se espera que el año que viene, por el 20 aniversario de los iPhone, Apple se salte los iPhone 19 para hacer coincidir ese gran evento. Independientemente de los detalles del panel, es evidente que la función ProMotion será clave como uno de los grandes argumentos de venta de los futuros modelos.

El iPhone 19e, o 20e, debería presentarse el próximo 2027, seguramente en el mes de febrero o marzo del próximo año. Así que es de esperar que todavía aparezcan muchas más filtraciones y nuevas funciones para este modelo, al tener todavía por delante casi un año entero hasta su lanzamiento.