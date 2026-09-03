¿Te vas de casa? Estos aparatos pueden seguir consumiendo más de lo que piensas

Dejar los aparatos en reposo genera un gasto en la factura de la luz sin recibir nada a cambio. Ese piloto rojo encendido sigue consumiendo energía las veinticuatro horas del día. Ocurre igual con los cargadores enchufados a la pared, el reloj del microondas o los altavoces inteligentes. El IDAE calcula que este consumo fantasma supone un 10% del gasto de tus electrodomésticos. Y si te vas dos semanas de vacaciones, todos ellos siguen sumando dinero en una casa completamente vacía.

La solución no es volverse loco desenchufando uno a uno. Basta con usar regletas con interruptor de menos de diez euros para apagar zonas enteras con un solo botón. Antes de marcharte de viaje, desenchufa la tele, la consola, la cafetera y los cargadores.

Deja encendidos únicamente el frigorífico, la alarma y el router si dependes de la seguridad. Ahorrarás dinero sin ningún esfuerzo posterior. Organizar tus dispositivos con regletas con interruptor te permite cortar el gasto invisible de forma cómoda todo el año.

Además, este tipo de consumo suele pasar desapercibido precisamente porque cada aparato consume muy poco cuando está en espera. El problema aparece cuando se acumulan televisores, consolas, equipos de sonido, cargadores y otros dispositivos conectados durante meses. Revisar qué permanece encendido cuando realmente no lo necesitas puede convertirse en un pequeño hábito con efecto acumulativo.

La clave está en hacer que el ahorro sea sencillo y automático. Si concentras varios aparatos en una misma regleta, apagar todos al mismo tiempo deja de ser una tarea pesada y resulta mucho más fácil acordarse antes de salir de casa. Una rutina de apenas unos segundos puede evitar que determinados dispositivos continúen consumiendo energía mientras nadie los está utilizando.