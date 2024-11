Spotify se integra en el navegador Opera para disfrutar de toda su música

Escuchar música en streaming es algo que muchos hacemos a diario en diferentes plataformas, y por supuesto Spotify es una de ellas. De hecho, es la más popular desde hace años en el mercado, y sin duda un referente para muchos internautas. Pues bien, ahora esta plataforma se integra en uno de los navegadores más veteranos, como es Opera, para facilitar a sus usuarios el acceso a su música favorita incluso si se encuentran navegando por diferentes páginas web. Vamos a conocer todos los detalles de esta integración que promete mejorar la experiencia de uso del navegador.

Más música para disfrutar en la web

Con esta colaboración entre ambas plataformas, los usuarios de Opera van a poder acceder a Spotify Premium, el servicio de suscripción de música, de manera totalmente gratuita por un tiempo limitado. De esta forma mientras navegan podrán disfrutar de su música favorita sin anuncios, y crear sus propias listas de reproducción, incluso descargar sus álbumes favoritos en todo momento, por lo que van a poder disfrutar de todas las ventajas del plan de pago de la plataforma de música.

Spotify en Opera | Opera

Esto supone además que el navegador integra un nuevo reproductor de música basado en Spotify. Y a este vamos a poder acceder desde la barra lateral del navegador Opera One. Este reproductor se va a poder mover libremente por toda la pantalla mientras lo utilizamos, para que no estorbe a nuestras jornadas de navegación. Con él podremos buscar y reproducir nuestras canciones favoritas. Además, la integración en el navegador es total, ya que incluso cuando tenemos llamadas el audio se atenúa de forma automática, para que no interfiera con nuestros interlocutores.

En cuanto al uso de Spotify Premium, los usuarios españoles quienes usen la plataforma de música desde Opera, podrán disfrutar de tres meses totalmente gratis, por lo que desde hoy mismo van a poder empezar a escuchar música totalmente gratis, y durante todas las Navidades y comienzos del próximo año. De momento este acceso Premium está disponible en Opera One, y será a comienzos de 2025 cuando estará también disponible para los usuarios de Opera que cuenten con Android.

Como sabéis, Opera cuenta con una barra lateral donde se van añadiendo diferentes extensiones y aplicaciones, para no tener que estar recurriendo al PC para abrirlas, y ahora una de ellas es Spotify, tal y como muestra el navegador en las capturas de pantalla que ha compartido. Así que, si tienes ganas de probar Spotify, hacerse con Opera es sin duda una buena opción, ya que ahora mismo no te va a costar un céntimo, y te va a proporcionar una experiencia de uso muy diferente a la que nos brindan Edge o Chrome.

Y con esta integración de Spotify, desde luego gana y mucho en interés. Es de esperar que en las próximas horas sea posible añadir ya el nuevo complemento con Spotify para su barra lateral y el acceso a Premium tres meses, desde luego no es para dejarlo escapar.