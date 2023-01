¿Crear tus fondos de pantalla con IA? Google quiere hacerlo realidad con una app

Los fondos de pantalla son desde luego uno de los contenidos clave de nuestros móviles, y sin duda el que lo dota de más personalidad, por todo lo que implica su elección. Y como tal somos muchos los que normalmente utilizamos apps no para crear nuestros fondos, sino sobre todo para dar con imágenes que puedan gustarnos y adaptarse a lo que esperamos. Pero siempre partimos de la misma base, imágenes creadas por otros, o fondos que como mucho podemos personalizar en cuanto a tonalidades de color, ahí se acaba todo. Pero parece que Google quiere ir más allá, y hacer mucho más creativo y cómodo todo el proceso.

Con ayuda de la inteligencia artificial

La IA desde luego va a ser de las palabras más populares de este 2023, porque prácticamente no hay mes en el que no conozcamos una nueva herramienta basada en esta inteligencia artificial, que sea capaz de hacer cosas increíbles con solo basarse en nuestros deseos. Hemos visto auténticas joyas como Mindjourney, que en menos de un minuto puede crear artes completamente espectaculares y sorprendentes basándose solo en nuestras palabras. Y puede que por ahí vaya la próxima herramienta que nos traiga Google a nuestros móviles en un futuro cercano, tanto como el siguiente I/O, que debería celebrarse el próximo mes de febrero.

Esto es al menos lo que dicen desde el New York Times, que los de Mountain View estarían trabajando en una nueva app que sería básicamente un creador de fondos de pantalla Pixel. Como os podéis imaginar, estaríamos hablando de algo exclusivo para sus teléfonos, que probablemente después llegue a todos los usuarios Android. Pero de momento, lo importante es que esta app podría estar alimentada por una potente IA capaz de crear fondos de pantalla a nuestro gusto. Y no precisamente para editar unos colores o formas, sino que de hacerlo bien lo más normal sería poder contar con una herramienta capaz de crearlos a partir de nuestras palabras y deseos.

A lo mejor es mucho pedir todavía, pero no desde luego porque no sea posible con la tecnología actual. Pero no dudamos de que, si hay IA de por medio antes o después será una herramienta de este tipo, capaz de crear desde cero auténticas obras de arte basadas en nuestros deseos. Lo que es evidente es que ante nosotros se cierne un futuro en el que la IA va a contar cada vez con más poder y más presencia en los dispositivos y apps de uso cotidiano.

Lo que las grandes tecnológicas deben valorar es sobre todo cómo se ponen a disposición de los usuarios estas herramientas de la manera más responsable posible. Sea como fuere, parece que esa app de Google está en camino, y el Google I/O de 2023 podría ser una excelente ocasión para conocerlo. Y desde luego sería una razón más y de peso para hacerse con uno de los teléfonos de los de Mountain View. Lo que es evidente es que la IA se está abriendo paso a gran velocidad, y que este 2023 podría ser el de la gran revolución.