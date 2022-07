¿Qué son los NFTs? Guía básica para no perderte

En la actualidad, conceptos como criptomonedas o blockchain ya se han instalado en nuestro vocabulario, al igual que NFTs. Pero, ¿qué son los token no fungibles y para qué sirven? Aquí va una guía básica para comprender qué son y por qué se han popularizado.

NFT significa "Non-Fungible Token" y hace referencia a un token no fungible. Vayamos por partes. Un token es un archivo digital encriptado que se puede comprar y vender y contiene una información determinada.

Y un bien no fungible es aquel que no se puede cambiar por otro igual, porque es único. Por ejemplo, una televisión o el propio dinero son bienes fungibles, ya que se pueden comprar, vender o intercambiar. Sin embargo, una obra de arte o un NFT son elementos únicos, por lo que no se puede cambiar por otro igual.

Por ejemplo, la 'Gioconda', que aparece en la parte superior, es un bien no fungible, ya que no hay otra obra de arte igual. Lo mismo ocurriría con los NFT, ya que cada archivo digital de estas características lleva intrínseca la información sobre el mismo, así como su autor.

Qué cosas pueden venderse como NFTs

Los tokens NFT se utilizan para representar la propiedad de artículos únicos. Esta es la definición de Ethereum, una plataforma de blockchain con criptomoneda propia. Además, cada NFT debe tener un propietario y la información sobre dicha propiedad es de registro público y fácil de verificar.

Existe una gran variedad de artículos que se pueden vender o adquirir a través de la tecnología NFT. El más popular es el arte digital, que permite vender archivos NFT de GIF, música, vídeos, imágenes creadas por artistas...

Sin embargo, también se pueden vender como NFTs artículos del mundo real o tangible pero que sean únicos, como entradas para eventos, firmas, facturas e incluso hasta las escrituras de propiedad de un coche o una casa.

Qué hace únicos a los NFTs

Cada NFT va asociado a la tecnología de cadena de bloques o blockchain. Este sistema es el mismo que el de las criptomonedas, y ambos funcionan mediante una red descentralizada de ordenadores. A cada NFT se le asigna un certificado digital de autenticidad que no se puede modificar, y que registra el valor de partida del token, así como la información de las compraventas futuras.

En la actualidad hay algunos artistas o empresas que venden NFTs. Es el caso de Atresmedia, primer Grupo audiovisual español en lanzar una colección con tecnología blockchain. Esta colección versará sobre la mítica ficción 'Los Protegidos: el Regreso'.

Atresmedia se adentra así en el mundo de los NFT junto con Freeverse. Ambas compañías han creado DeltaPik, la plataforma desde la que el Grupo audiovisual realizará futuros lanzamientos de NFTs con los que acercar, a través de esta fórmula innovadora, sus contenidos más exitosos a sus fans y seguidores.

Qué beneficios conlleva vender NFTs

Cuando una persona crea un NFT puede ganar dinero y prestigio. Además, puede venderlo directamente a su público, sin pasar por ninguna plataforma intermediaria. Asimismo, cuenta con varias ventajas, como las regalías, que consisten en comisiones de alrededor de un 8 %, según Ethereum, que el creador recibe cuando su NFT se revende de un usuario a otro.

Por otra parte, el creador de este token no fungible también puede jugar con la escasez del bien que va a vender. Es decir, que el usuario que vende un NFT puede decidir si pone a la venta uno solo, creando así escasez, o realiza réplicas para recibir más transacciones.

