¿Qué pasaría si Internet se apagara hoy?

Es posible que hoy en día no seamos capaces de imaginarnos un mundo sin Internet, pero si de repente se apagara, el impacto de su caída sería inmediato y global. En primer lugar dejarían de funcionar redes sociales y de mensajería, pagos digitales y servicios en la nube.

Quizá la sensación podría ser parecida a la que ya vivimos muchos españoles con el famoso apagón, que aunque Internet continuó funcionando, al no haber electricidad, muchos servicios dejaron de funcionar y las telecomunicaciones se vieron bastante afectadas. No obstante, las personas con generadores o fuera de la red eléctrica pudo funcionar, de hecho que algunos supermercados si pudieron seguir operando y haciendo cobros con tarjeta.

Sin embargo, si Internet se "apagara" bancos, comercios y empresas tendrían problemas pues cajeros automáticos, pagos con tarjeta y sistemas de facturación, ya que casi todos dependen de internet. Muchos negocios quedarían paralizados y el transporte también se vería afectado.

Aeropuertos, logística y navegación también dejarían de funcionar, pues dependen de GPS y plataformas online para operar con seguridad. Incluso servicios de emergencia tendrían dificultades para coordinarse y llevar a cabo sus servicios.

Los hospitales y centros de salud perderían el acceso a historiales médicos y a nivel personal, perderíamos acceso a la información, al entretenimiento y a la comunicación instantánea. Si internet se apagara hoy, las comunicaciones colapsarían y volveríamos a un mundo mucho más lento y desconectado.