¿Por qué no llegan las notificaciones tras recibir un Bizum?

La llegada de Bizum ha revolucionado la hora de de hacer pequeños pagos entre amigos y familiares e incluso entre los negocios. Es una forma rápida y sencilla de realizar pagos de forma digital y olvidarse del efectivo sobre todo por ejemplo a la hora de dividir la cuenta de una cena.

Su funcionamiento es muy sencillo ya que se utiliza el teléfono para realizar el pago, ya que el número está asociado a una cuenta bancaria. La forma de verificar que el pago ha sido correcto suele ser a través de una notificación, sin embargo, si estás teniendo problemas para recibir las notificaciones quizá dependa de tu dispositivo móvil.

Las notificaciones de Bizum están disponibles para todos los usuarios. Si por algún motivo estás teniendo problemas para recibirlas debes revisar varios aspectos. En primer lugar y la más simple, es asegurarnos de que tengamos las notificaciones del banco activadas. De no ser así, obviamente no recibiremos ninguna alerta.

Para activarlas accede a la app de tu banco, perfil, ajustes y busca el apartado notificaciones. En el móvil recuerda activar las notificaciones a través de ajustes, notificaciones y los avisos de la app del banco.

Existen otras razones por las cuales puedes no recibir las notificaciones de Bizum, a pesar de tener activadas las alertas. En segundo lugar, puede ocurrir que nuestro teléfono se esté quedando sin batería y este se ponga en modo ahorro de energía, si esto ocurre muchas veces que las apps terminen en segundo plano y por lo tanto no estén activas. Por último, la falta de una conexión estable también puede ser motivo de no recibir notificación alguna.