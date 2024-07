Ya puedes instalar tu propio Chatbots IA para usar sin conexión a Internet

ChatGPT se ha convertido por méritos propios en la plataforma más usada de IA. Motivos no faltan pues hablamos de un chatbot completísimo, en el que no falta de nada y que con unos pequeños ajustes puede ofrecer opciones para todo tipo de usuarios. Eso sí, puede que tal vez sólo tenga un defecto: Necesitar conexión a Internet, ¿o tal vez no?

ChatGPT | Unplash

Aquí es donde entra en juego GPT4All, una herramienta que en definitiva es un chatbot IA sin necesidad de conexión a Internet, pero con ciertas limitaciones, todo sea dicho y especialmente en lo referente al uso de RAM. Este proyecto de código abierto, facilita la creación de un chatbot privado que, aunque es menos avanzado que modelos como GPT-4, resulta útil para tareas sencillas.

Para acceder sólo deberemos acudir a la página oficial y descargar el instalador. Seguiremos los pasos que nos indican en pantalla como en la instalación de cualquier otro programa.

Una vez instalado, escogemos nuestro modelo. Uno de los más recomendados es Nous Hermes 2 de Mistral, aunque hay otras alternativas menos exigentes con la cantidad de RAM necesaria. Ya has seleccionado el modelo de IA que quieres, ahora sólo tienes que iniciar una conversación de la misma manera que harías en ChatGPT.

Dependiendo de las prestaciones del equipo tanto la petición como la respuesta ofrecerán una experiencia más o menos fluida. Otro aspecto importante es el tipo de modelo y sus características. En este caso, Nous Hermes 2 permite procesar texto, su traducción o la creación del mismo.

GPT4All ofrece una experiencia más privada que otros servicios de IA, ya que todo el procesamiento se realiza en tu ordenador. Aunque su capacidad es inferior a la de modelos avanzados, permite realizar tareas como responder preguntas, resumir documentos y asistir en la escritura. Ten en cuenta que los modelos están entrenados principalmente en inglés, lo que puede afectar las respuestas en otros idiomas.

GPT4All representa un avance significativo en la accesibilidad y privacidad de la inteligencia artificial, brindando a los usuarios mayor control sobre sus datos y su interacción con la tecnología.