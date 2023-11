Google Drive está borrando nuestros archivos sin razón aparente, ¿qué está pasando?

Es sin duda una de las plataformas en la nube más populares. En ella muchos usuarios tenemos guardados multitud de archivos, y aunque no es nuestro caso, parece que están habiendo importantes problemas en este aspecto, con diversos archivos que están desapareciendo sin una causa aparente. Vamos a conocer qué está ocurriendo y qué es lo que Google está pidiendo a sus usuarios para evitar que el problema vaya a más.

¿Qué está pasando?

Han sido bastantes los usuarios de la aplicación y plataforma en la web que han mostrado en redes sociales su malestar con Google Drive. Concretamente en el sitio de soporte de esta plataforma se han comenzado a ver mensajes que muestran la contrariedad por parte de los usuarios a la hora de comprobar cómo sus archivos están desapareciendo, no totalmente, sino de forma parcial. Comprobando que algunos de ellos ya no están en las rutas donde habían sido subidos.

Concretamente en el caso de un usuario del foro Hacker News, todos los archivos subidos a la plataforma posteriores al mes de mayo de 2023 habían desaparecido. Algo lógicamente bastante inquietante, porque son muchos meses en los que multitud de usuarios podrían haber visto desaparecer sus archivos en la aplicación de almacenamiento. Lógicamente estos usuarios están preguntando a Google qué pasa con esos archivos.

Y lo importante es que desde Mountain View han reconocido el problema, y que se está trabajando en una solución para ello, para que se puedan recuperar los archivos, o que en su defecto al menos no se borren aquellos que se suban a partir de ahora. Desde la compañía han reconocido ya están investigando lo ocurrido, ya que desde otros colaboradores y administradores de la propia plataforma han reportado problemas bastante parecidos a estos.

En el caso de que hayamos sido víctimas de estos problemas y que hayamos comprobado que hay archivos que faltan, lo mejor según Google es no tocar en ningún momento el directorio raíz de nuestra unidad de Drive, con el objetivo de esperar a que se encuentre una solución que ponga por fin orden en esta situación tan poco habitual en Drive. La gama de fallos y funcionamiento errático de Google Drive es bastante amplia.

Y no solo han comprobado que archivos sueltos han desaparecido, sino el contenido entero de carpetas que a su vez no habían desaparecido, pero cuyo contenido sí. Esto demuestra que los fallos que se están dando son bastante variados, y que no hay un patrón claro que lleve a la desaparición de los archivos. De hecho, muchos han comprobado que sus archivos no hayan sido compartidos con terceras personas que los pudieran haber borrado directamente desde sus ubicaciones.

Así que todo hace indicar que el problema es importante, y que al menos ya está recibiendo la atención por pate de Google para resolverse. Otra cosa es el paradero de esos archivos, y si será posible recuperarlos en algún momento, algo que no parece fácil desde luego. Pero en cualquier caso no hay que perder la esperanza, y pensar que pueda ser simplemente un error de visualización, y que los archivos sigan ahí. Mientras sigamos la recomendación de Google, no tocar nada.