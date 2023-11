WhatsApp: la copia de seguridad en Google Drive deja de ser gratuita

Se puede decir que se veía venir, porque desde hace ya varios meses, incluso más de un año, hemos venido conociendo detalles sobre los planes de Google respecto de la copia de seguridad de WhatsApp. Y es que el código de la app primero, y las funciones ocultas después, nos habían mostrado que Google se estaba preparando para dejar de ofrecer la copia de seguridad de manera gratuita. Y eso ya está mucho más cerca de lo que pensamos, podríamos decir que es inminente.

Ahora sí, adiós a la copia gratuita

Ya no se trata de algo futurible, sino que ya está aquí, y WhatsApp, o Google, depende de cómo lo veamos, le pone una ventana temporal más o menos clara. Y es que ahora aparece un banner en la aplicación que ya nos avisa literalmente de que las copias de seguridad utilizarán nuestro almacenamiento de Google en los próximos meses. Esto que a priori era algo que ya sabíamos, ahora se confirma, y aunque no lo digan abiertamente en este mensaje, quiere decir que nos tocará pagar por esta copia de seguridad.

Y es que decir que la copia de seguridad utilizará nuestro almacenamiento de Google, quiere decir que, a diferencia de ahora, las gigas que ocupe esa copia de seguridad se restarán del espacio que tenemos disponible dentro de la cuenta gratuita de Google. Por tanto, si nuestra copia de seguridad es superior a las 15GB, no cabrá dentro de nuestro almacenamiento gratuito. Puede que la copia de seguridad no pese eso ni de lejos, pero si ya tenemos fotos subidas a Google Fotos o documentos en Google Drive, es muy posible que una de dos, o esta copia de seguridad termine de llenar todo el almacenamiento libre, o que directamente este no tenga espacio y no se pueda guardar esa copia.

Y aquí viene el problema, en ese momento la copia de seguridad en Google dejaría de ser gratuita, ya que para poder seguir almacenándola nos tocaría suscribirnos a Google One. Hablamos por ejemplo de un plan básico de 1,99 euros al mes, que nos daría 100GB de almacenamiento en la nube, y eso ya implica que la gratuidad de esta copia de seguridad sería ya historia. Este nuevo banner con información tan sensible ha aparecido en la beta de Android de WhatsApp en su versión 2.23.24.21.

Google lo hace oficial

En la propia página de soporte de Android, Google ha anunciado los cambios que se avecinan para esta copia de seguridad de WhatsApp en Google Drive. Y pone fechas más concretas, Directamente avisa de que la copia de seguridad ocupará espacio de la cuenta de Gmail desde el próximo mes de diciembre de 2023 para los usuarios de la beta de WhatsApp, mientras que a principios de 2024 llegará esta nueva limitación para el resto de usuarios. Por tanto, en cuestión de dos meses es de esperar que esta copia de seguridad ya sea de pago para todos, y que, por tanto, tengamos que tomar una decisión sobre qué hacer con ella.