La UE detiene el lanzamiento de Bard en Europa, la IA de Google

El pasado 10 de mayo Google anunciaba a bombo y platillo en su Google I/O que la IA Bard, el principal oponente de ChatGPT, iba a ser lanzada más allá de Estados Unidos, en nada menos que 180 países. Muchos lanzamos las campanas al vuelo antes de tiempo, dando por hecho que esta IA estaría disponible de inmediato en España. Pero nada más lejos de la realidad. Desde entonces ningún país de la Unión Europea ha podido disfrutar aún de Bard, y es básicamente porque las restricciones de privacidad de la UE están siendo especialmente férreas con el lanzamiento de esta IA y las preocupaciones alrededor de su aterrizaje.

No se lanzará esta semana

Tal y como hemos conocido gracias a Politico, el plan de Google era lanzar Bard en Europa a finales de esta semana, pero finalmente esto tendrá que esperar. Desde este medio han citado al comisionado adjunto Graham Doyle, que ha asegurado que Google había informado de la intención de lanzar Bard en la UE durante esta semana. Los de Mounatin View informaron a la Comisión de Protección de Datos de estas intenciones, pero parece que la tecnológica no ha facilitado toda la información necesaria para poder lanzar con seguridad esta IA en Europa.

En palabras del comisionado, Google no ha remitido ninguna información detallada ni una evaluación de impacto de protección de datos o documentación que respalde el lanzamiento de la IA. Y es por esa razón por la que Bard no tiene la luz verde para su lanzamiento en nuestro continente. De momento no hay una nueva fecha, y lógicamente todo va a depender de que Google presente la documentación necesaria para que desde la UE no haya ningún tipo de duda sobre la privacidad que rodeará a la nueva inteligencia artificial de Google.

El comisionado de la UE ha sido claro “Bard no se lanzará esta semana” ha asegurado a Politico. Al menos sabemos que la IA está más cerca que nunca de ser una realidad en nuestro continente, porque si ya pensaban lanzarla mañana mismo es porque creen que está prácticamente todo bien atado. Eso sí, no sabemos si es que desde Google no contaban con presentar esta documentación y por tanto un trato más flexible de la Unión Europea, o si directamente han tenido problemas de última hora para poder facilitar esa información de tal forma que la aprobación sea definitiva.

Mientras tanto ChatGPT está disponible en Europa desde hace meses, desde finales de 2022, de muchas formas, integrada también en el buscador Bing de Google. Es un momento clave para la expansión de la IA, porque tras la euforia inicial provocada por todas las capacidades de esta AI en sus modelos de lenguaje y creación de contenidos visuales, ahora estamos asistiendo a una contracción del mercado provocada por las crecientes regulaciones a las que se van a tener que enfrentar estas IA.

Sobre todo, por el peligro que supone incluso para la existencia humana, al menos es lo que han asegurado los principales gurús de esta tecnología, que creen que en las manos equivocadas o con un enfoque erróneo podrían ser un auténtico factor de extinción para la raza humana. De ahí que la llegada de Bard a Europa, la región más restrictiva en los aspectos de privacidad y seguridad, se esté demorando más de lo que pensaba la propia Google.