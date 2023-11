Gmail: el truco para organizar reuniones fácilmente mientras escribes un correo

Desde la app de correo de Google, podemos gestionar nuestro tiempo además de nuestra correspondencia electrónica. Gracias a su integración con el calendario, podemos agendar nuestras reuniones de forma sencilla. Y ahora, además, es mucho más fácil ya que incluso tenemos la opción de encontrar los huecos libres en nuestra agenda.

Programar tus reuniones es ahora mucho más fácil

Gmail es una potente herramienta en la que no solo podemos gestionar nuestro correo, sino que, además tenemos la opción desde la misma aplicación de administrar nuestra agenda a partir del correo electrónico. Cuando recibimos un mail, tenemos un amplio catálogo de opciones que no solo están relacionadas simplemente con reenviar o dar respuesta. Una vez que nos disponemos a contestar podemos desde el mismo mail, agendar una reunión sin necesidad de cambiar de app o apartado, lo haremos simplemente desde el menú de la parte inferior, donde se encuentra el botón enviar. Pero esto no es nuevo, desde hace tiempo tenemos el icono de “fijar una hora para la reunión”, pero lo que sí es nuevo es la opción de que sea Google el que busque huecos libres en nuestra agenda para añadir el evento.

Huecos libres en la agenda | TecnoXplora

De manera que al pulsar sobre esta opción y tras un breve análisis de nuestros compromisos fijados, obtendremos los resultados. Podremos ver en el calendario la primera hora disponible en la que podemos agendar nuestro nuevo compromiso. Ahora solo tendremos que elegir el tiempo estimado en el que se desarrollará la reunión y enviar nuestra propuesta a los destinatarios del mail. La persona o personas que reciban la propuesta de horario para la reunión tan solo tendrán que seleccionar la hora que más les convenga con un simple clic y aceptar la propuesta. Si todos los participantes están de acuerdo, con la hora propuesta, ésta quedará confirmada y formará parte ya de nuestra agenda de compromisos.

En el caso de que la propuesta de horas, no encaje con el resto de usuarios, podrán ofrecernos los huecos libres de su agenda del mismo modo. Por lo que fijar una hora y llegar a un acuerdo es mucho más fácil. No perdemos el tiempo agendando una reunión y modificando la cita una y otra vez hasta encontrar un acuerdo común. Esta nueva función es muy útil para aquellos profesionales con un alto volumen de reuniones y compromisos, buscar una hora en la que programar una reunión puede llevarles bastante tiempo. Y esta opción les facilita mucho el trabajo, ya que de este modo optimizamos mejor nuestro tiempo, no de búsqueda, sino en nuestra agenda.

Recordemos que a niveles profesionales son muchas las empresas que optan por el uso de servicios como el de Google que ofrecen una integración máxima de sus productos y una gestión del trabajo ágil y sencilla. Con este servicio online, podemos acceder a cualquiera de sus funciones desde cualquier dispositivo y lugar en el que nos encontramos simplemente accediendo a través de nuestra cuenta de usuario.