Astra HD+: así es la nueva forma de ver la TDT en toda España, incluso en zonas rurales

En muchas zonas rurales de España, ver la Televisión Digital Terrestre (TDT) sigue siendo un problema. La señal llega débil, con cortes constantes o incluso con canales que directamente no se sintonizan. A esto se suma que la conexión a Internet en tampoco siempre ofrece la calidad suficiente. Por ello, ante esta situación, llega Astra HD+, una nueva propuesta que promete llevar la TDT en alta definición a cualquier rincón del país a través del satélite.

Astra HD+ funciona mediante la tradicional posición orbital de Astra en 19,2ºEste, lo que garantiza cobertura total en la Península, Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla. La idea es ofrecer los principales canales de la TDT con calidad HD, sin depender de la cobertura terrestre y sin necesidad de conexión a Internet.

En cuanto a los precios, Astra HD+ arranca con una promoción que permite acceder a unos 26 canales de la TDT en abierto, todos en calidad alta definición, de manera gratuita durante el primer año. Pasado ese tiempo, los usuarios que deseen seguir disfrutando del servicio deberán abonar una cuota anual de 72 euros.

Qué necesito para verlo

Para recibir la señal de Astra HD+ necesitarás tres elementos:

Una antena parabólic a orientada al satélite Astra 19,2º Este.

a orientada al satélite Astra 19,2º Este. Un LNB , que es el dispositivo que va en el foco de la antena y recibe la señal.

, que es el dispositivo que va en el foco de la antena y recibe la señal. Un receptor de satélite o decodificador compatible con DVB-S2 y HD. La instalación puede realizar un técnico, o, si sabes, puedes orientar tú mismo la antena con la ayuda de una app de localización de satélites.

La principal ventaja de esta plataforma es su cobertura universal, ya que garantiza la recepción de la TDT en alta definición en cualquier punto de España. Además, no depende de Internet, lo que lo convierte en una opción ideal para zonas rurales o con mala conectividad.

En definitiva, Astra HD+ se presenta como una alternativa real y moderna para asegurar que la TDT siga siendo accesible para todos los españoles, vivan donde vivan.