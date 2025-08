Esta prenda puede ayudarte a dormir mejor, aunque casi nadie la lleva

Elegir qué ponerse para dormires algo muy personal: hay quienes prefieren pijamas de dos piezas, prendas completas o incluso descansar sin ropa. Pero según la especialista en pediatría y medicina deportiva Jessica Andrade, existe un truco poco conocido que podría ayudarte a dormir mejor: usar calcetines.

Andrade explica que mantener los pies calientes antes de dormir favorece la dilatación de los vasos sanguíneos. Esto ayuda a que el cuerpo se enfríe de forma natural y envíe al cerebro la señal de que es momento de descansar. Por eso, quienes usan calcetines suelen quedarse dormidos más rápido. Un estudio de la Fundación del Sueño publicado en 2018 respalda esta idea y concluye que usar calcetines no solo acelera el inicio del sueño, sino que también mejora su duración y calidad.

Además, los calcetines pueden aportar otros beneficios. Ayudan, por ejemplo, a aliviar los sofocos de la menopausia, calman los síntomas del síndrome de Raynaud y protegen los pies agrietados, sobre todo si se aplican junto a una crema hidratante. Eso sí, no todas las personas se sienten cómodas durmiendo con ellos. Aun así, si no lo has probado, quizás sea el momento: podría mejorar tu descanso nocturno.