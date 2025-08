¿Harto de mosquitos? Esta cúpula de hierro doméstica acaba con todos ellos

Hablando en términos bélicos, la cúpula de hierro israelí es sin duda sinónimo de sistema de defensa antiaéreo por excelencia. Aunque como se demostró con la escalada frente a Irán, no es infalible, pero sin duda muy efectivo. No vamos a comparar misiles con mosquitos, pero el dispositivo que nos ocupa hoy sin duda alguna tiene un funcionamiento similar, si sustituimos a esos misiles por insectos, ya que es capaz de detectarlos en tiempo real y neutralizarlos no con armas de este tipo, sino con algo más propio de la ciencia ficción, como son los láseres.

Así funciona el Photonmatrix

Básicamente, si pensamos en el funcionamiento de cualquier batería de misiles de interceptación, podemos hacernos una idea de lo que puede ofrecer este dispositivo. Se trata de un gadget en toda regla, que gracias a un sensor LiDAR, ya sabéis, como los que utilizan los iPhone para poder hacer retratos de forma precisa, puede detectar el movimiento de los mosquitos en la habitación con una gran precisión.

De hecho, hace 5.000 escaneos por segundo, tardando apenas 0,003 segundos en detectar la nueva amenaza volante en nuestra habitación. Cuando lo hace, los rayos láser que lanza son igual de precisos y mortíferos para los mosquitos. Desde luego es hipnotizante ver cómo funciona este dispositivo, ya que se trata sin duda alguna de un sistema defensa aéreo contra mosquitos casi perfecto, al menos según nos muestra el fabricante en su vídeo promocional.

Según sus creadores, este dispositivo ha sido diseñado para eliminar muchos tipos de mosquitos, hasta 9 diferentes, entre los que se encuentran los más comunes que pueden volar en nuestras casas. Este dispositivo se puede colocar tanto en el interior del hogar, como en el exterior gracias a su certificación IP68, que lo hace resistente tanto al agua como al polvo.

Podemos colocarlo en una pared, para que tenga una visión completa de la habitación, o si queremos de 360 grados, se puede colocar sobre una base giratoria que pueda abarcar un gran ángulo de visión a su alrededor. Lo bueno de este dispositivo, es que frente a otros mata mosquitos como los que utilizan luz y pequeñas descargas eléctricas, este no hace ningún ruido, por lo que podemos tenerlo en la habitación mientras dormimos a pleno rendimiento, sin que nos moleste.

La versión básica de este dispositivo tiene un alcance con su láser de 3 metros, y un ángulo de escaneo de mosquitos de 90 grados, llegando a cubrir un área de 20 metros cúbicos. En el modelo Pro, este alcanza hasta 6 metros, el mismo ángulo de 90 grados, y su área de influencia alcanza los 80 metros cúbicos. Eso sí, este sofisticado dispositivo, digno de una película de ciencia ficción, tiene un precio al alcance de pocos, sobre todo si lo comparamos con los mata mosquitos habituales. Y es que la versión Pro tiene un precio de 552 euros al cambio, mientras que la versión básica cuesta 436 euros al cambio. En ambos casos, los envíos comienzan en octubre de este 2025.