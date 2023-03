ChatGPT, ¿por qué se ha esfumado tu historial de conversaciones?

Muchos usuarios de la IA de OpenAI han descubierto esta semana que su historial de conversaciones con esta inteligencia artificial ha desaparecido, vamos, que directamente no se muestra. En su lugar tenemos el siguiente mensaje “El historial no está disponible temporalmente. Estamos trabajando para restaurar esta función lo antes posible” algo que nos podría hacer pensar que se trata de un problema puntual y que en algún momento el historial estará de vuelta tal y como era antes. Y es lo que parece que está pasando, que un fallo puntual es el responsable de esta indisponibilidad del historial. Eso sí, un problema bastante inquietante, que nos debería extremar la precaución.

Historiales ajenos

Eso es lo que han visto varios usuarios de la IA en los últimos días. Y es que en esta barra lateral donde normalmente se muestra el historial muchos de ellos se han topado nada menos que con conversaciones ajenas, que no habían mantenido nunca. Estas aparecían entremezcladas con las nuestras, por lo que parecía que todo se trataba de un extraño fallo. Algo que se ha confirmado al comprobar cómo OpenAI ha terminado con este historial y de momento lo ha dejado inaccesible para los usuarios.

Los primeros en darse cuenta han sido usuarios tanto de Reddit como de Twitter, que han compartido capturas de pantalla donde se mostraba el problema, con un historial repleto en el que había varias conversaciones ajenas que evidentemente no deberían estar ahí. Poco después de que estos usuarios denunciaran de esta forma el problema con los historiales de los chats, todos ellos han desaparecido de la cuenta de los usuarios que suelen utilizar esta IA identificados en una cuenta.

El caso es que OpenAI ha confirmado lo ocurrido y ha reconocido en Bloomberg que estos problemas han existido, que los historiales se han mezclado, y por tanto como medida de prevención han decidido desactivar estos historiales y esa es la razón por la que no los vemos cuando entramos en nuestra cuenta. Y por tanto también la razón de que las nuevas conversaciones que mantenemos no aparecen posteriormente en el historial. Parece ser que detrás de este fallo se encontrarían un software de código abierto, pero no se ha desvelado más.

La decisión de desactivar el historial se tomó el pasado lunes, y hoy, dos días después, parece que esta no se ha revertido aún, y seguimos sin historiales cuando entramos en la inteligencia artificial de OpenAI. Algo que quedaría en mera anécdota de no ser algo bastante inquietante. Y es que la pregunta es si nuestras conversaciones han podido aparecer en el historial de otras personas. Por tanto salvo que se trate de algo importante, lo ideal es que cuando recuperemos el historial guardemos las conversaciones localmente, y que borremos aquellas en el historial, es la única forma de evitarlo, aunque para ello perdamos la posibilidad de guardarlas y recuperarlas posteriormente. La IA de ChatGPT ya cuenta con 100 millones de usuarios, y es sin duda una de las mayores revoluciones tecnológicas a las que hemos asistido en los últimos años.