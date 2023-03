Día del consumidor: así puedes reclamar en tus compras online

El comercio online ha crecido de una forma vertiginosa en los últimos años, la pandemia ha sido de gran ayuda para dar un empujón a las compras por Internet y desde entonces han seguido creciendo. Cada vez son más los usuarios que asiduamente hacen sus compras en la red.

Cómo reclamar este y todos los días del año

Podemos afirmar que comprar por internet es seguro, siempre y cuando estemos atentos a algunas consideraciones. Tales como asegurarnos de que lo hacemos en las páginas oficiales de los comercios y fabricantes, realizamos los pagos de forma segura y las webs sean sitios de confianza. A pesar de eso aún podemos encontrarnos con problemas como la pérdida de nuestros pedidos, que el producto que nos llegue no sea el que hemos pedido o las políticas de cambio y devolución. Pero frente a estos siempre nos queda la opción de reclamar.

Aprovechando que el 15 de marzo es el día del consumidor, tenemos unos consejos con los que poder reclamar y hacer valer nuestros derechos también cuando compramos por Internet. Todas nuestras compras están amparadas por la Ley General de la defensa de los consumidores y usuarios. Esta incluye una serie de normas por las que se rige el comercio y a las cuales podemos acudir siempre que sea necesario.

Paquetes hacinados | Unsplash

La compra online se basa en la confianza y el compromiso por ambas partes, tanto del comprador como del vendedor. Pero no siempre nos llega lo que hemos pedido, bien por la pérdida del paquete en el proceso o directamente no nos la envían. Ante esta situación, el vendedor está obligado a devolvernos el importe de nuestra compra. Si el pago se ha hecho a través de tarjeta, tenemos la opción de anular el cargo. En el caso de ser pagos a través de transferencia la cosa se complica y si no nos devuelven el dinero, tendremos que acudir a la autoridad competente. Por lo que es recomendable realizar compras seguras a través de plataformas de pago y con tarjeta bancaria.

Como en todas las compras que realicemos, si una vez hemos recibido el producto no nos convence y no lo queremos, podemos devolverlo. La ley nos ofrece el derecho al desistimiento, aunque para que podamos acogernos a este debemos cumplir el plazo estipulado de devolverlo en los 14 días siguientes a su recepción. Además de esto, el reembolso de las cantidades pagadas deberá ser devuelto en los 14 días siguientes a la devolución. Aunque esto no se aplica a aquellos productos personalizables o que puedan ser copiables.

Si la compra la realizamos a través de Amazon y otra plataforma de ecommerce o Marketplace, en el caso de existir una incidencia con nuestro pedido debe ser el vendedor el que atienda nuestra petición y solvente el problema. Antes de comprar por Internet debemos desconfiar de aquellos sitios con grandes ofertas o precios que no se ajustan al mercado. Y sobre todo, si nos encontramos con cualquier problema, saber a quién debemos reclamar y por supuesto hacerlo.