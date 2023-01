Cómo hacer compras más seguras en la red durante las rebajas

Con la llegada del nuevo año también los hacen las rebajas. Pero antes de lanzarnos a comprar compulsivamente debemos ser precavidos y tomar una serie de precauciones. A continuación, te damos algunos consejos para comprar de forma segura.

Compra segura a través de Internet

El comercio online ha crecido considerablemente y muchos usuarios prefieren esta forma de comprar. Hacerlo sin prisas, a cualquier hora y sin colas para pagar son algunas de las ventajas. Aunque también tiene su lado oscuro, ya que es uno de los métodos más utilizados para engañar a los clientes con estafas online. Para no convertirnos en víctimas de estos delincuentes debemos poner atención y seguir unas sencillas recomendaciones.

Una de las primeras premisas a tener en cuenta es desconfiar de las ofertas demasiado buenas. Con frecuencia encontramos el mismo producto en diferentes tiendas y este suele tener un precio similar, por lo que, si encuentras un precio sorprendentemente bajo, debemos desconfiar. Aunque siempre hay excepciones la mayoría de las veces suelen tratarse de estafas. Por lo que antes de lanzarnos a comprar, debemos comprobar la procedencia de la oferta y la página web.

Elige con que aplicación quieres pagar desde móvil | Clay Banks

Por lo que también es importante hacer una comprobación previa de las URL que visitamos en busca de estas ofertas. Una práctica muy habitual es suplantar las páginas web de tiendas o fabricantes. Para ello, paralelamente a la original los ciberdelincuentes utilizan una dirección web muy similar en la que cambia una letra o nada tiene que ver con la web del fabricante. Con esto lo que pretenden es hacerse con nuestros datos bancarios o directamente hacernos pagar por un producto que jamás recibiremos.

¿Quién no ha recibido alguna vez un mail o un SMS con un producto rebajado?, se trata de una práctica habitual para llamar nuestra atención. El phishing es una práctica muy extendida que consiste en hacerse con nuestra información personal, suplantando para ello la identidad de las empresas. Estos mensajes incluyen un enlace el cual nos redirige a una página web a través de los cuales de forma voluntaria le suministramos información muy valiosa para los delincuentes, como nuestros datos bancarios. En primer lugar, desconfía de estos mensajes y no debemos bajo ningún concepto pulsar sobre el mensaje hasta no estar seguro de su autoría.

Por último, aunque también muy importante es usar métodos de pago seguros, los más recomendados son las pasarelas de pago en las que obtengamos comprobantes de pago además de claves de autentificación para autorizar los pagos. Otra forma de proteger nuestras cuentas es usar tarjetas del tipo monedero en las que recargamos previamente el importe de nuestras compras. Además de hacer uso del sistema de verificación en dos pasos para comprobar que hemos sido nosotros los que hemos realizado la compra.

En caso de haber sido víctima de una estafa a través de internet, es poner en conocimiento de las autoridades competentes de los hechos a través de una denuncia. Y si tenemos algún tipo de seguro tratar que este se haga cargo de los gastos.