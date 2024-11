Consolas con descuento en el Black Friday: Xbox, PlayStation y Nintendo

Nintendo Switch: la más versátil

La Nintendo Switch está disponible en Amazon con descuento durante el Black Friday y es una de las consolas más versátiles del mercado. Con su diseño híbrido, permite jugar tanto en modo portátil como conectado a la TV, adaptándose a cualquier estilo de juego. Este modelo cuenta con una pantalla de 6,2 pulgadas, mandos Joy-Con desmontables y una amplia biblioteca de juegos exclusivos como The Legend of Zelda: Breath of the Wild y Mario Kart 8 Deluxe. Ideal para toda la familia, su precio reducido en esta temporada la convierte en una oportunidad única. Ahora en Amazon solo cuesta 269 euros e incluye el juego Nintendo Sports y 12 meses de suscripción a Nintendo Switch Online.

Playstation 5: potencia y gráficos de última generación

La Playstation 5 Digital Edition en su versión Slim también está disponible con descuento en Amazon, y es una oportunidad perfecta para quienes buscan la experiencia más avanzada en videojuegos pero no necesitan tener discos físicos. Este modelo ofrece gráficos en 4K, un rendimiento ultrarrápido gracias a su SSD y compatibilidad con títulos exclusivos como Spider-Man 2 o The Last of Us Part II. Su diseño compacto y elegante se suma a su potente sistema de refrigeración, que asegura largas sesiones de juego sin problemas de sobrecalentamiento. Con su oferta actual, es una de las opciones más atractivas para los gamers exigentes. Puedes conseguirla por solo 374 euros durante Black Friday.

Xbox Series S: rendimiento a precio asequible

Por su parte, la Xbox Series S la tienes disponible en Mediamarkt con un interesante descuento y tres meses de Xbox Game Pass incluidos. Esta consola destaca por su excelente relación calidad-precio, ofreciendo un almacenamiento SSD de 512 GB, gráficos en alta resolución y acceso al amplio catálogo de Game Pass. Aunque no soporta 4K nativo como su hermana mayor, la Series X, su rendimiento fluido y su diseño compacto la convierten en una gran opción para quienes buscan una experiencia de nueva generación sin gastar demasiado.