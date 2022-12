¿Compraste juegos de Ubisoft en Stadia? Puedes seguir jugándolos en tu PC

Sin duda ha sido una de las mayores decepciones de la historia de los videojuegos, el cierre de Stadia. El servicio de videojuegos en la nube de los de Mountain View cerrará totalmente sus puertas el próximo 18 de enero, por lo que le queda apenas un mes de vida. A pesar de todo, Google ha tenido la deferencia de devolver a todos los usuarios el dinero gastado en la plataforma en los algo más de dos años de vida que ha tenido. Muchos de esos jugadores, entre los que me encuentro, ya hemos recibido esas compensaciones, y con ellas hemos podido encontrar otras alternativas en el mercado para seguir jugando en la nube. Y algunos grandes desarrolladores como Ubisoft, están yendo más allá, y nos están permitiendo seguir jugando a sus títulos en otras plataformas.

Conéctate a tu cuenta de Ubisoft

No ha sido a través de ningún comunicado oficial, simplemente algunos usuarios de juegos de Ubisoft se han dado cuenta de que sus títulos comprados en Stadia ahora han aparecido en su cuenta como comprados y los pueden descargar en su PC. Algo que yo mismo he podido comprobar, al encontrarme varios juegos comprados en la plataforma de juego en la nube dentro de mi cuenta de juegos disponibles para descargar en el PC en mi cuenta. Para poder comprobarlo solo tenéis que entrar en vuestra cuenta de Ubisoft y buscar en vuestra biblioteca todos los juegos que os comprasteis en la plataforma.

Verás que, aunque aparece la compra en Stadia, el juego se puede descargar en el PC aunque no lo hayamos comprado para esta plataforma, por lo que seguiremos siendo los propietarios del juego y por tanto podremos comprarlo en otras platafomras. Esto abre la posibilidad no solo de seguir jugando a estos títulos instalados en el pC, sino que podemos hacerlo también en la nube con plataformas como GeForce Now. Aunque no todos los juegos son compatibles, sí que hay un buen número de ellos que funcionan con ella.

Un juego de Stadia que podemos descargar en el PC | Tecnoxplora

SI es así, solo tendrás que conectar tu cuenta de GeFoce Now con la de Ubisoft+, al hacerlo verás como todos los juegos que compraste en Stadia y que sean compatibles aparecerán para poder jugarlos directamente en la plataforma de streaming de Nvidia. Por lo que los usuarios de Stadia que compraron estos juegos no solo van a recibir un reembolso de su compra en Stadia, sino que además la podrán seguir utilizando y jugando con ellos en otras plataformas. Como decimos no hay anuncio oficial de esto, pero hemos comprobado que es así. Por lo que, si compraste juegos de Ubisoft en Stadia, no estaría de más comprobar a ver si esos juegos han sido añadidos a tu cuenta.

Sin duda ha sido una gran decepción para los jugadores que apostamos por los videojuegos en la nube. Y es que Stadia funcionaba, o funciona aún muy bien, pero lamentable el catálogo de juegos se ha quedado muy corto. Al menos Google se ha portado y ha reembolsado todo a sus usuarios, y ahora por tanto podemos buscar otras alternativas.