Google cierra Stadia y devolverá el dinero, ¿de todas tus compras?

Muchos han hablado de la crónica de una muerte anunciada por parte de Google, que lanzaba este su primera plataforma de juegos en streaming a finales de 2019. Ni tres años de vida ha tenido este servicio, bueno, sí, los va a cumplir, porque Google ha anunciado que será a partir del 18 de enero cuando la plataforma deje de funcionar definitivamente. Algo que muchos esperaban, y que otros tenían la esperanza de que no ocurriera nunca, o al menos dentro de más tiempo. Al final la realidad ha podido al ímpetu de muchos usuarios y los de Mountain View han anunciado que cesarán la actividad de Stadia tal y como la conocemos.

Primeros pasos

La primera decisión que ha tomado Google tras el anuncio que realizó ayer tiene que ver con las compras. La Stadia Store, la tienda de la plataforma, ya es historia, y no es posible ya acceder a ella y por supuesto comprar algún juego. Por tanto, de ahora hasta el próximo 18 de enero los usuarios de la plataforma que tengan juegos comprados podrán seguir disfrutando de ellos hasta el último día como hasta ahora. Así que todos nuevos juegos van a seguir ahí en la biblioteca accesibles cuando nos apetezcan, pero hasta esa fecha que ha marcado Google como límite, a partir de entonces Stadia será completamente historia.

¿Qué pasa con tus compras?

Como a muchos nos ha pasado, a lo largo de estos años hemos hecho algunas compras en la plataforma, y no solo hablamos de la suscripción Pro, que tenía un coste de 9,99 euros, sino de todo el hardware relacionado, que tampoco era mucho, porque precisamente una de las ventajas del servicio es que no hacía hardware específico para mover los juegos. Pues bien, Google ha anunciado que se reembolsarán a los usuarios todas las compras que hayan hecho en la tienda de Stadia, aunque con algunas excepciones.

Google te devolverá el dinero si has comprado algún mando, algún pack de bienvenida como el Founders Edition, que incluía también el Chromecast, juegos dentro de la Stadia Store, o DLCs para esos juegos dentro de la tienda. En todos esos casos, y siempre que el hardware que hemos comprado haya sido adquirido en la Google Store, se nos devolverá todo el importe íntegro de esas compras. Ahora bien, las suscripciones a Stadia Pro que hayas pagado durante estos años, no serán reembolsadas. Al fin y al cabo, se entiende que es algo que ya hemos disfrutado, porque entre otras cosas nos ha dado acceso a juegos que de otra manera no habríamos disfrutado.

Pero todo lo demás, juegos fuera de Stadia Pro, DLCs y el hardwar, será completamente reembolsado. Google ha asegurado que antes del 18 de enero todos los usuarios de la plataforma que hayan hecho alguna compra recibirán su reembolso. Al menos es un buen gesto por parte de Google, ya que hemos conocido otros muchos servicios, plataformas y consolas que han tenido un éxito similar y no han devuelto nada de nada. Una pena, porque Stadia tiene sin duda la mejor tecnología de juego en la nube, pero un catálogo muy lejos de sus competidores, y sin juegos, no hay diversión.

