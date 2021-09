Cómo solucionar los problemas del panel de Nvidia en Windows 10

Uno de los grandes fabricantes de tarjetas gráficas que existe en el mercado de los ordenadores es Nvidia. No es de extrañar que tengas un equipo que incluya uno de sus productos, que se acompaña generalmente con un panel de control para gestionar todos los parámetros en el sistema operativo Windows 10. Si este no te funciona como debe, te mostramos cómo solucionarlo que todo vuelva a la normalidad.

El Panel de control de Nvidia resulta bastante útil para poder configurar una gran cantidad de parámetros del funcionamiento de una gráfica dedicada o de una integrada (estas son las más habituales en los portátiles). El caso es que desde la resolución hasta el funcionamiento con ciertos juegos es posible modificar el de la tarjeta y, por lo tanto, si el software que hablamos no funciona correctamente puedes perderte buenas opciones como un mejor trabajo con los gráficos 3D.

Cómo saber la gráfica Nvidia que tienes

Es posible que no tengas ni idea de la gráfica que tienes instalada en el ordenador, más allá de saber que es un modelo de Nvidia. Esta información es vital para hacerte con la aplicación necesaria para solucionar todos los problemas del Panel de control. Para lograr este objetivo, lo que tienes que hacer es acceder al Administrador de tareas. Esto es algo que puedes conseguir de forma sencilla utilizando la combinación de teclas Ctrl+Alt+Del. Verás que aparece una nueva ventana en la pantalla del ordenador y, en ella, puedes desde ver las aplicaciones que están en funcionamiento hasta conocer los usuarios que están activos.

Logo Nvidia en un portátil | Pexels

En el caso que nos ocupa debes utilizar la pestaña Rendimiento y, en ella, buscar en la zona izquierda (abajo) un apartado denominado GPU. Si ves que hay dos, debes revisar el que pone Nvidia que, al pulsarlo, en la parte superior derecha verás que aparece un nombre completo que es el modelo exacto de la tarjeta gráfica que utilizas en tu ordenador Este es el que debes tener en cuenta para utilizar posteriormente (ya que si no es así puedes obtener un software que no es válido y por lo tanto que no surta efecto alguno cuando lo instales en tu ordenador con sistema operativo Windows 10).

Soluciones ante un mal funcionamiento

Lo que te recomendamos que has es reinstalar la aplicación en cuestión, ya que de esta forma es posible solucionar muchos de los problemas de funcionamiento que suelen suceder. Esto es posible que no sepas cómo hacerlo, ya que el software queda disponible en Windows 10 de forma prácticamente automática al instalar los controladores de la tarjeta gráfica. Te contamos cómo conseguir todo lo que necesitas:

Debes visitar la web de Nvidia para realizar la descarga. Una vez allí, debes seleccionar el tipo de producto; la serie; nombre; versión del sistema operativo; y, finalmente, selecciona los controladores Game Ready si eres jugón so Studio si lo tuyo es el diseño. Pulsa en buscar y luego en el botón Descargar. Cuando tengas el archivo, simplemente tienes que ejecutarlo de forma habitual y reiniciar el sistema. Con esto, el Panel de Nvidia estará de nuevo en tu ordenador.