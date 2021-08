Cómo recuperar espacio en Windows 10 tras una actualización

Generalmente cuando instalas una actualización en tu ordenador con Windows 10, si esta es de las importantes, se guardan archivos con las versiones previas para prevenir posibles fallos que puedan suceder y poder volver atrás lo antes posible. Si ya has comprobado que todo funciona a la perfección, puedes eliminar estos datos para recuperar espacio del disco que está ocupado de forma innecesaria.

Por suerte la compañía de Redmond ha pensado exactamente en esto y ofrece entre sus herramientas la posibilidad de gestionar el espacio de almacenamiento que tienes ocupado para eliminar aquello que te está molestando más que otra cosa. Y, entre las opciones disponibles, está el poder eliminar los archivos actualizaciones que has realizado… y que si todo funciona a la perfección ya no cumplen función útil alguna en tu ordenador portátil o de sobremesa.

El lugar en el que se almacenan los datos de los que estamos hablando es una carpeta denominada Windows.old y, en ocasiones, podrás liberar gran cantidad de espacio si la última actualización fue de las importantes para el sistema operativo de Microsoft. Así, por ejemplo, con la última mejora de mayo de 2021 quedan ocupados nada menos que 20 GB que pueden volver a tu habitual siguiendo los pasos que vamos a mostrar y que no ponen en riesgo alguno la estabilidad del sistema operativo. Por lo tanto, es una buena opción conocer cómo se realiza esto siempre teniendo en cuenta que has tenido que comprobar que el funcionamiento del ordenador es el adecuado (ya que si tienes algún problema debido a la actualización una vez realices el borrado no podrás volver atrás).

Los pasos a dar para liberar espacio

El primero de los pasos que debes dar es acceder a la Configuración del sistema operativo. Para ello, simplemente tienes que pulsar en el menú de inicio de Windows y, allí, utilizar el icono que tiene una forma de rueda dentada que hay en la parte inferior derecha. Ahora, entra directamente en el apartado llamado Sistema y, luego, en la zona de la izquierda debes elegir Almacenamiento para acceder al apartado que te lleva la herramienta que debes utilizar.

Ahora en la zona superior encontrarás un enlace denominado Configurar Sensor de almacenamiento o ejecutarlo ahora. Pulsa en él y verás una nueva pantalla en la que existe una gran cantidad de opciones que permiten adaptar este control dale información que tienes guardada en el sistema operativo Windows 10. Busca en la zona inferior un botón que tiene el hombre Limpiar a ahora (está en el apartado Liberar espacio) y dale uso. Entre las opciones que verás y que puedes está una llamada Eliminar la versión anterior de Windows. Debes seleccionarla (si no la ves es que no puedes eliminar este tipo de información, pero sí otra con la herramienta que utilizas).

Eliminar archivos Windows 10 | Tecnoexplora

Apartamento lo único que te queda es esperar a que finalice el proceso, algo que dependerá de la cantidad de información que se pueda eliminar y el tiempo que tarda en reconocer que ordenador estos archivos. Una vez que acabe todo, comprobarás que el funcionamiento que tiene tu equipo es exactamente el mismo que el que disfrutabas antes de borrar los archivos de las actualizaciones del sistema operativo de Microsoft del que estamos hablando.