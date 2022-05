Cómo mejorar una red Wifi que es inestable

Para muchos la conexión WiFi se ha convertido una herramienta de trabajo más. Y de su buen funcionamiento depende en parte la eficacia y rapidez con la que desarrollan su trabajo. Por lo que una conexión lenta o inestable puede acarrearnos muchos problemas.

Evita que la conexión sea inestable con estos consejos

El mal funcionamiento de una red Wifi puede tener varios orígenes mala señal, poca potencia de la antena o incluso que se esté saturado. Esto último sucede en zonas con una alta densidad de usuarios. Por lo que debemos identificar cual es nuestro problema y ponerle solución. A continuación, te contamos algunos de los más frecuentes y cuál puede ser su solución.

En zonas sobrexpuestas con demasiadas conexiones inalámbricas se producen interferencias que afectan a las comunicaciones. Esto sucede cuando varios enrutadores WiFi transmiten por el mismo canal de frecuencia y eso hace que se ralenticen y la conexión sea inestable. La mayoría de estos dispositivos usan como predeterminados los canes de 2,4 GH y 5 GHZ con lo que estos pueden llegar a saturarse. Algo a lo que podemos hacer frente cambiando el canal en busca de uno menos congestionado y si no funciona, debemos plantearnos renovarlo por de 6GHZ.

Comprobando la conexión Wifi | Foto-de-Stephen-Phillips---Hostreviews.co.uk-en-Unsplash

Pero esté no es el único problema con las interferencias estás también tienen su origen en otros dispositivos y cables. Como pueden ser los USB 3.0, se a comprobado de algunos de estos cables emiten radiación de 2,4 GHz que afecta directamente a las señales Bluetooth y otros dispositivos inalámbricos que usen esa misma Frecuencia. En este caso, en primer lugar, debemos comprobar el origen de las interferencias desconectando los dispositivos USB 3.0. si la señal inalámbrica mejora, es que efectivamente estos dispositivos son la causa directa de la inestabilidad de la red. Para seguir utilizando nuestros dispositivos con normalidad, debemos alejarlos lo más posible tanto de las antenas como de los transmisores/ receptores USB. Usando cables de extensión podremos alejar los receptores inalámbricos de los cables y dispositivos USB.

Cada vez son más los dispositivos inalámbricos conectados y un solo router no puede dar servicio a todos los clientes Wifi por lo que podemos notar como pierden conexión. Este problema tiene también fácil solución. Aunque haya que hacer una inversión económica. Debemos crear una red en maya añadiendo nodos de conexión que colocaremos en distintas partes de nuestra casa. Con esto no sólo diversificamos los puntos a los que se conectan nuestros dispositivos, sino que además conseguimos mejor señal en aquellas zonas en las que la señal no llega con suficiente potencia. Comprar un sistema de Wifi Mesh es una buena inversión, con su uso descongestionamos la red Wifi y ganamos intensidad de señal en lugares que hasta ahora era insuficiente o nula.

Pero antes de realizar ninguna inversión debemos analizar en profundidad cual es nuestro problema y obrar en consecuencia. Para llevar a cabo las comprobaciones pertinentes podemos hacer uso de aplicaciones como WiFi Analyzer con la que a través de un PC podemos analizar y determinar la calidad de la señal.