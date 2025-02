Como hacer que las llamadas comerciales te cuelguen al momento

Las llamadas comerciales es algo a lo que estamos acostumbrados, pero son una gran molestia debido a cómo nos interrumpen incluso en los horarios menos apropiados. Desde el 30 de junio de 2023 se prohibió a las empresas realizar llamadas sin el consentimiento del destinatario por la Ley General de Telecomunicaciones, y aun pese a esto, las empresas continúan haciéndolo.

Para minimizar estas llamadas se recomiendan las siguientes estrategias:

No cuelgues inmediatamente: Hacer esto podrá ser interpretado que no estabas disponible y programarán una nueva llamada

Hacer esto podrá ser interpretado que no estabas disponible y programarán una nueva llamada No reveles tu identidad: Evita confirmar tu nombre u otros datos personales, ya que así se dificulta que te agreguen a otras listas de contacto.

Evita confirmar tu nombre u otros datos personales, ya que así se dificulta que te agreguen a otras listas de contacto. No respondas a preguntas: Esto puede ser interpretado como interés, lo que incentivará más llamadas.

Para hacer que las empresas dejen de molestarte, la clave está en una respuesta que sugieren las asociaciones de consumidores. Esta es: No, gracias, no me interesa. Dando esta respuesta comunicarás de forma efectiva y clara tu falta de interés, lo que hará que el interlocutor finalice la llamada.

De todas formas, muchos de los móviles actuales disponen de funciones que identifican y bloquean las llamadas sospechosas de spam. Por ello, revisa la configuración de tu dispositivo porque podría ayudarte a reducir las interrupciones.

Con todo esto podrás gestionar mejor las llamadas con fines comerciales y minimizar su impacto en tu día a día.