Método LAP: el truco para acabar con los timos de las llamadas de desconocidos

Hoy en día, contestar llamadas de números desconocidos es una preocupación común entre muchos ciudadanos, quienes temen ser víctimas de posibles fraudes telefónicos. Por ello, la Policía Nacional ha explicado un método preventivo para que la población pueda evitar caer en este tipo de engaños y seguir contestando las llamadas de desconocidos. Te contamos los detalles.

Se trata del método LAP: la L de Localización; la A de Autor y la P de Propósito. Respecto a la primera, la Localización, recomienda que antes de responder nos fijemos bien en el prefijo para saber su ubicación. Todo lo que no sea +34 significa que no es de España, y si no tienes a nadie fuera del país, podría significar que se trata de un engaño.

La A es de Autor: identificar a la persona que está al otro lado. "Es muy conveniente que lo verifiques, o bien preguntándole un dato que solo conozcáis vosotros, como puede ser tu cumpleaños, el nombre de una mascota o tu color favorito, o bien una clave previamente pactada", aseguran en el vídeo publicado en TikTok. En caso de no conocer a la persona que te está llamando y que no te una ningún vínculo con él, se recomienda colgar inmediatamente.

Por último, la P hace referencia a Propósito. La Policía aconseja mantener la calma y llevar la iniciativa en la conversación, evitando caer en la presión de responder de inmediato. "El peligro está en que, con cualquier excusa, intenten obtener datos personales, bancarios o incluso solicitar dinero. Si esto sucede, cuelga inmediatamente y bloquea el número", concluyen.