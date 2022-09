Cómo hacer las mejores fotos de comida y lugares con tu móvil

Compartir nuestras experiencias diarias a través de fotos es de lo más habitual. Fotos de los lugares que visitamos, de los bares y restaurantes y de los platos que desgastamos en ellos. Si quieres que tus fotos tengan un aspecto profesional, solo tienes que aplicar estos trucos.

Fotos nivel profesional

Los teléfonos móviles permiten llevar en todo momento una cámara de fotos con nosotros. Algo con lo que podemos inmortalizar cada momento del día, incluso cuando estamos disfrutando de una deliciosa comida. A parte de las redes sociales podemos compartir estas fotos a través de Google como local guides, desde donde nos quieren ayudar con mejorar la calidad de nuestras fotos con unos simples consejos.

Lo que intentamos conseguir a través de nuestras fotos es mostrar los platos tal y como los vemos, de manera que se pueda apreciar lo suculenta que es la comida. Para ello utilizaremos unos trucos para darme un aspecto más profesional a nuestras fotos. Uno de los aspectos más importantes de la fotografía es la iluminación. No importa que estemos delante del mejor plato en el mejor restaurante del mundo si la iluminación no es la correcta. La luz en la medida de lo posible debe ser natural. Y el foco de luz encontrarse siempre delante de la cámara, de modo que no se creen sombrar proyectadas sobre el plato que puedan oscurecer la imagen. Si estamos en ambientes con luz artificial o usamos una fuente de iluminación adicional, debemos tener cuidado con la sobrexposición a la luz, para que no nos aparezcan zonas de la imagen con exceso o luz o quemadas.

Cuando se trata de platos de comida, la colocación de la cámara tiene un papel muy importante. La recoger la esencia del plato, es importante alejarnos para tratar de que, entre completamente en el plano, además de usar un plano cenital, desde arriba, para conseguir nuestro objetivo. De todos modos, no hay un estándar que nos funcione para todas nuestras fofos por lo que es importante en cada momento encontrar el mejor ángulo. De modo de podemos probar a coger el plato para situarlo en la posición óptima para sacar la foto perfecta.

Por último, podemos hacer uso de cualquier soporte o trípode para colocar el móvil sobre la mesa y así disponer de toda la libertad para ser creativos. Además, e uso de disparadores automáticos o a través de otros dispositivos como pulseras o relojes inteligentes que podemos usar a distancia. Además, es importante elegir el mejor marco de para nuestras instantáneas. El fondo para nuestras instantáneas, algo que es tan importante como el propio plato. Buscar ambientes con buena iluminación, mesas limpias y ordenadas, sin gente ni objetos que nos puedan entorpecer o estropear las fotos. Una buena foto, es sinónimo de más visitas y reacciones positivas, por lo que si quieres aumentar el número de visitas es necesario aplicar estos trucos y conceptos básicos de fotografía aplicados a la gastronomía.

