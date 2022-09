Consejos para proteger tu nuevo ordenador de los hackers

Estar siempre conectados tiene sus ventajas, pero también sus inconvenientes. En materia de ciberseguridad estamos mucho más expuestos ya que Internet es la puerta de entrada de virus y malware que puede afectar negativamente a nuestros equipos e incluso robarnos lo datos.

Consejos para mantener nuestro ordenador nuevo

Cuando compramos un ordenador, debemos tener en cuenta las amenazas a las que se va enfrentar a partir de este momento. Son muchas las formas en que los ciberdelincuentes ponen en peligro nuestros datos, una de las más comunes es el Phishing en el que suplantan la identidad de entidades como bancos e intentan conseguir que les suministramos nuestros datos de forma voluntaria. No es la única forma de exponernos, podemos hacer simplemente visitando web infectadas con software malicioso. O con la descarga de aplicaciones y archivos maliciosos, aunque suelen tener una apariencia legítima estos escondes innumerables peligros. A continuación, te damos algunos consejos a seguir si queremos mantener a salvo nuestros dispositivos. Los expertos en seguridad como ESET, han elaborado guías con unos puntos calientes a seguir y los cuales te contamos.

Comenzamos por uno de los aspectos más importante, mantener siempre actualizados nuestro equipo, para ello activaremos las actualizaciones automáticas tanto de sistema operativo como de las aplicaciones. Elimina el software que no sea necesario, asegurándonos antes de que al hacerlo no afectará al rendimiento. Cuantas menos aplicaciones, menor oportunidades de acceso. Instalar software de seguridad multicapa y mantenerlo actualizado ayudará a mantenerlo seguro. Del mismo modo que es muy recomendable establecer cortafuegos tanto en el sistema operativo como en el router, protegiéndolos con una contraseña robusta.

Malware | Rawpixel

Crear copias de seguridad tanto en la nube como en dispositivos de almacenamiento que se mantengan desconectados es una buena opción en caso sufrir un ataque. Al igual que debemos proteger nuestro navegador de internet a través de las opciones de privacidad y seguridad. Como hacer uso de aplicaciones de autenticación multifactor, de este modo protegeremos nuestras cuentas de usuario, usando sistemas de protección, como la verificación en dos pasos. Además de usar un gestor de contraseñas, una herramienta con la que asegurarnos de que nuestras credenciales serán difíciles, de descifrar, fuertes y únicas. Muchos usuarios, utilizan contraseñas fáciles de recordar, lo que les hace vulnerables frente a los ciberdelincuentes.

Aunque no nos demos cuenta a menudo somos nosotros mismos los que ponemos en peligro nuestra propia seguridad usando USB u otros periféricos que no son de nuestra propiedad. Estos pueden estar cargados con malware, por lo que debemos evitar en todo momento el uso de información de fuentes no fiables. Debemos ser muy cuidadosos con lo que descargamos, comprobar la procedencia y desconfiar de software pirata, este puede estar infectado con virus o malware que afectará negativamente a nuestro equipo. Por último, prestar especial atención a mensajes y correos electrónicos que recibimos bien suplantando la identidad de una corporación en el que se incluyen enlaces en los que solicitan nuestros datos. Desconfiar siempre de estos y ponernos en contacto con la empresa en cuestión y comprobar la veracidad de los mismos.

