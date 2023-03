¿ChatGPT ya está mostrando anuncios en sus respuestas dentro de Bing?

Sin duda la IA es el tema tecnológico del momento, y ChatGPT la cara más visible de todo este fenómeno. Y es ahora hemos conocido que Microsoft ya estaría sacando rédito de su inversión de 10.000 millones de dólares en esta IA con la inclusión de anuncios en las respuestas que nos da. Algo que sin duda puede desencantar a muchos usuarios, que podrían pensar que a partir de ahora las respuestas de la inteligencia artificial podrían estar condicionadas por el negocio y no por una base meramente de lenguaje artificial.

Algunos usuarios ya han visto anuncios

Es con lo que se han encontrado algunos de los usuarios de Bing, que usan a diario la inteligencia artificial en su modo de chat. Este es una variante algo más limitada de ChatGPT, y sin duda alguna las interacciones que está realizando todos los días se cuentan por millones. Y la realidad es que Microsoft ha anunciado que ya están trabajando en monetizar la IA dentro de Bing, aunque lógicamente con una serie de razones que más bien atienden a ayudar a los propios editores y medios de comunicación, que de alguna manera son los que sustentan los resultados a partir de los que se nutre su IA.

Así que dejando de lado términos empresariales y eufemismos publicitarios o de marca, la realidad es que los primeros usuarios han comenzado a ver publicidad en las respuestas de la IA de Bing. Y es que en el tuit que ha compartido ahora un usuario, se puede ver claramente cómo dentro de una de las respuestas tenemos integrado un anuncio de Honda. Aunque la respuesta es consecuencia directa de una pregunta orientada a conocer el coche de la marca más barato la realidad es que entre el texto podemos ver el icono de “Ad” dos veces, y que nos remite a un anuncio para poder hacernos con el coche.

Por tanto, además de los enlaces a las informaciones y fuentes de las que se vale el buscador para darnos los resultados, también tendremos enlaces a los anuncios siempre y cuando el contenido esté relacionado con lo que estamos buscando. Por tanto, y de momento, no se trata de meter por la fuerza banners o respuestas con estos anuncios, sino que se trata de que recibamos recomendaciones exclusivamente sobre temas relacionados con nuestras preguntas.

Y esto es algo que ha confirmado en su blog la propia Microsoft, por lo que tendremos que acostumbrarnos a la presencia de estos anuncios. Sin duda una demostración más de que Microsoft está recuperando terreno en lo que a innovación en buscadores se refiere. Integrando ya incluso publicidad en los chats. De momento hay que decir que, si esta es la fórmula utilizada, es bastante asumible por parte de los usuarios, ya que no nos parece muy invasiva. Estos cambios están llegando a más usuarios, nosotros de momento hemos hecho la prueba con la misma pregunta que compartía el usuario en Twitter, también en inglés, y no hemos visto anuncio alguno, menos todavía en español. Por lo que entendemos que es algo que se está probando de manera limitada, y que todavía no está visible para todos los usuarios.