ChatGPT se integra en Microsoft Edge gracias a Bing, así funciona

Muchos usuarios han descubierto a Bing, el veterano buscador de Microsoft, gracias a ChatGPT. Como sabéis la inteligencia artificial de OpenAI está integrada por completo en Bing, ya que los de Redmond han invertido miles de millones de dólares en la herramienta, que poco a poco están integrando en su ecosistema, principalmente en Bing. Hasta ahora podíamos acceder a ChatGPT desde el propio buscador en la versión de escritorio o móvil, pero ahora llega en una versión mejorada e integrado por completo en el navegador del gigante tecnológico. Un movimiento que le distancia un poco más de Google, que solo ha anticipado detalles de su IA, pero que no ha implementado aún en su buscador.

Así es el nuevo Bing en Edge

Los usuarios del navegador están viendo cómo se está actualizando a la versión 111.0.1661.41, que parece ser es la que está añadiendo Bing dentro de su interfaz. Ahora cuando iniciamos el navegador podemos ver un icono con el logotipo de Bing en la parte superior derecha de la pantalla, donde se despliega ahora un menú lateral, que sin duda nos ofrece una gran variedad de funciones, más completas incluso de lo que hemos visto en otros entornos donde ya estaba presente Bing. Y es que además de acceso directo al chat, que también podemos elegir que sea divertido, creativo o más preciso, también tenemos un nuevo menú.

El nuevo Bing integrado en Edge | Tecnoxplora

Este añade una función que desde luego es inquietante para quien nos dedicamos a escribir todos los días. Nos propone redactar todo tipo de textos adecuados a nuestras peticiones. Desde generar un párrafo, a un correo electrónico, o unas ideas, todo ello podemos pedirlo escribiendo la base sobre lo que debe versar el texto, y eligiendo también el tono en el que se generará el texto. Además, podemos elegir la longitud del texto resultante. Sin duda una herramienta ideal para que cualquier persona pueda generar un texto digno, por ejemplo, para crear una invitación de cumpleaños, de boda o similar.

También se integra la función “Insights” en esta ventana lateral, donde podemos ver información relativa a la página que estamos visitando, enlaces relacionados, contenidos populares y en definitiva algo así como el Discover de Google, pero relacionado con la página web que estamos visitando en todo momento. Por tanto si tienes Edge ya no es necesario tener que acceder al buscado de Bing para poder chatear con la IA, sino que todo lo tenemos a mano con este menú lateral. No obstante, el acceso al nuevo Bing con ChatGPT sigue limitado, por lo que si no te has apuntado a la versión preliminar todavía no vas a poder probarlo.

Algo que puedes acelerar si conviertes en predeterminado Bing o Edge tanto en el PC como en el móvil. Si es así, en unos días podrías tener el acceso a esta nueva tecnología, que es tan sorprendente como inquietante para muchos de nosotros. Aunque como podéis imaginar, la IA se seguirá surtiendo de todo lo que nosotros escribamos, ya que esta tiene unos conocimientos limitados en el tiempo y lógicamente se inspira en contenidos creados previamente.