¿Te pierdes incluso con GPS? Activa esto en Google Maps y no volverá a pasar

¿Te ha pasado que, incluso con el GPS encendido en tu móvil, terminas desorientado dentro de un túnel? No eres el único. Aunque Google Maps es una de las herramientas más usadas y completas para orientarse, aún tiene ciertas limitaciones. Una de las más comunes ocurre bajo tierra, donde la señal de GPS puede perderse fácilmente, sobre todo en túneles largos o en zonas subterráneas.

La causa principal es sencilla: los túneles bloquean la señal al estar rodeados de tierra y sin acceso directo al cielo. Esto provoca que la conexión se interrumpa y, si no conoces bien la ruta, puedes acabar tomando la salida equivocada o sintiéndote completamente perdido.

Para resolver este problema, Google ha incorporado una función que aprovecha balizas Bluetooth instaladas en determinados túneles. Gracias a esta tecnología, es posible obtener una ubicación más precisa incluso en ausencia total de señal GPS. Activarla es muy fácil:

Abre Google Maps y dirígete a los Ajustes.

Busca la opción "Ajustes de Navegación".

Activa la opción "Balizas de Bluetooth".

Por ahora, esta herramienta no está presente en todos los túneles, pero su despliegue podría suponer un gran avance. Con ella, Google Maps será más fiable en esos puntos donde la tecnología tradicional suele fallar, ayudando a que moverse bajo tierra sea casi tan sencillo como hacerlo en superficie.