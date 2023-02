Así puedes usar ChatGPT en Bing

Aprovechando el tirón de Chat GPT, Microsoft ha lanzado su nueva versión de su navegador Bing en el que ha implementado esta popular herramienta de inteligencia artificial. Ha sido tan buena la acogida que ha tenido entre los usuarios que para descargarlo tenemos que hacer cola.

Apúntate a la lista de espera de descarga de Bing

Los servidores de Microsoft están que echan humo, millones de usuarios han decidido darle una oportunidad al navegador de Microsoft para probar su nueva versión en la que incluye la inteligencia artificial de ChatGPT. Esto ha provocado que millones de usuarios del todo el mundo hayan decidido descargar el navegador para probar sus novedades. Lo que ha provocado que no den abasto y tengamos que esperar. La única forma de probarlo desde la página de descarga oficial es apuntándonos a una lista de espera. A continuación, te contamos cómo hacerlo.

Apuntándonos a la lista de espera | TecnoXplora

Si aún no tienes instalado el navegador en tu móvil lo primero es descargarlo desde la tienda de aplicaciones, ya sea en Android o en iOS. Una vez completada la descarga, inicia el navegador.

Por el momento debemos armarnos de paciencia y esperar a que llegue nuestro turno, cosa que puede tardar unos días. Aunque por el momento la implementación e ChatGPT en Bing está en pruebas y solo han podido probarla algunos afortunados. Es algo más de lo que podemos hacer con Bard. El algoritmo en el que están trabajando los de Mountain View, pero que por el momento no ha visto la luz. Sólo se ha podido ver a Bard de pasada en Live in Paris la presentación del gigante de las búsquedas, en la que además no ha salido muy bien parado por un error en una respuesta.

Incluir la inteligencia artificial ha hecho que la app se revitalice, pues hasta ahora no tenía mucho futuro ya que se encontraba a años luz de sus competidores. Con este anuncio ha conseguido que millones de usuarios se lancen a descargarla y a apuntarse a las listas de espera para probar esta herramienta. En el caso de iPhone ha alcanzado el récord de descargas superando por el momento al navegador de Google, Chrome.