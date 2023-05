Asi puedes probar Bard en España, la IA de Google

Google al igual que Microsoft está trabajando para la incorporación de la IA a su navegador y buscador de Internet. Un proceso que para los de Mountain View está siendo un poco más lento y del que por ahora no se puede probar en Europa. Aunque existe una forma de hacerlo, te contamos cómo.

Prueba Bard, la nueva IA de Google

Google ha seguido los pasos de Microsoft incluyendo la inteligencia artificial en su navegador. Desde hace unos meses, Bing está viviendo una resurrección gracias a esto. Desde el anuncio de la información de ChatGPT en el navegador han aumentado tanto las descargas que los usuarios han tenido que apuntarse una lista de espera de varias semanas para poder hacer uso de esta.

Bard en acción | Google

Algo que no sucedió con Bard, aunque no todos los usuarios pueden acceder libremente a esta. Por el momento solo los usuarios de 180 países han podido por el momento hacer uso de esta tecnología. En el caso de Europa, no es posible porque esta es incompatible con la ley de protección de datos. Aunque hay una manera de probar la inteligencia artificial de Google. Para ello sólo necesitamos hacer uso de una VPN. De este modo modelos deslocalizar nuestra IP y situar en Estados Unidos. De esta forma burlamos las leyes de protección de datos que se aplican en todos los países de la Unión Europea.

Por ahora está solo se encuentra en inglés, por lo que no podremos hacer uso de ella en castellano. De este modo Google pone a nuestra disposición una alternativa a ChatGPT. Bard es un chat conversacional creado por Google con el que podemos interactuar por medio de mensajes. Este sistema se basa en el buscador LaMBDA, también desarrollado por la compañía y que engloba un gigante buscador con un lenguaje por ahora experimental al cual solo tienen acceso algunas personas.

Está integrado dentro de la función de búsqueda dentro de Google y a diferencia de ChatGPT, Bard está constantemente conectado a Internet, lo que le permite realizar búsquedas y ofrece respuestas actuales, en el caso de su competidos su base de datos llega hasta 2021. Cuenta con un lenguaje natural similar al que usaría cualquier persona. Otra de las ventajas de usar Bard frente a chat GPT es que podemos contrastar la información y consultar las sus fuentes, además de obtener más de una respuesta a una pregunta o la posibilidad de resumir la información contenida en una página web, son algunas de las cosas que le diferencian.

Además, tal como se adelantó en Google I/O aunque están por llegar alguna que otra novedad. Parece que, aunque Google ha tenido que pisar el acelerador y sacar su chatbot, aunque sea con meses de diferencia, lo hará incluyendo funciones y herramientas con las que no cuenta ChatGPT por el momento, por lo que había merecido la pena la espera. Algo que está creando cierta controversia en el sector, y por la muchos están pidiendo que se eche el freno con esta tecnología.