Así puedes encontrar la gasolina más barata de España, de tu comunidad autónoma o ciudad

Hacer un seguimiento de la evolución del precio de los carburantes es posible. A través de Internet podemos encontrar aplicaciones y herramientas desde las cuales, no solo podemos ver el evolutivo sino que además podemos encontrar la gasolinera en la que este es más bajo. A continuación, te contamos cómo encontrar la gasolinera con el precio del combustible más económico.

Encuentra la gasolinera con el carburante más barato

Son muchas las app y webs, en las que podemos comprobar el precio de los carburantes. Un mercado en el que los precios sufren variaciones constantes y en el que estar al día puede ahorrarnos una gran cantidad de euros a lo largo del año. Por lo que saber cuál es la gasolinera en la que el coste del repostaje es menor, algo que notaremos en nuestro bolsillo es más fácil de lo que parece.

Buscador de estaciones de servicio | TecnoXplora

En algunas App como Google Maps, tenemos la opción de ver el precio de la gasolina en las estaciones de servicio que nos rodean, aunque no es suficiente para conocer de primera mano en la que el precio es el más bajo. Para descubrirlo no nos queda otra que ir comprobando el precio en todas y cada una de ellas. Si no queremos perder el tiempo comparando podemos hacer uso de páginas web como Diesel o gasolina, a la cual podemos acceder desde el siguiente enlace.

Donde no solo podemos encontrar el precio medio de los carburantes, sino que podemos hacer una búsqueda exhaustiva de cuál es la gasolinera con los mejores precios, ya sean dentro de una comunidad autónoma, provincia o ciudad. Así como todos los datos relativos a la evolución de los precios de los carburantes.

Si quieres encontrar las estaciones de servicio con mejores precios solo tienes que acceder a la web .

. Entrar en el apartado “Buscador de gasolineras”

Seleccionar la provincia .

. Seleccionar la localidad

Elegir el tipo de carburante

Y la marca . Aunque esto último no es necesario, si nos da lo mismo el distribuidor de la misma.

. Aunque esto último no es necesario, si nos da lo mismo el distribuidor de la misma. Una vez hemos ajustado todos los parámetros, solo queda pulsar el botón “ buscar ”

” Tras unos segundos obtendremos los resultados, ordenador de menor a mayor según el precio.

En este listado la localidad y dirección donde se encuentra la gasolinera, el horario, la empresa a la pertenece, la fecha y por último el precio al que se encuentra el litro de carburante en ese momento. Pulsando sobre esta, accedemos a la ficha completa de la estación de servicio, y el plano de situación de la misma. Así conoceremos en cuestión de segundos dónde se encuentra la gasolinera más barata de España o dónde es más rentable repostar cuando nos encontramos de viaje en una determinada provincia o localidad.

Con esto ahorramos tiempo, buscando y comparando los precios de los carburantes entre las miles de estaciones de servicio repartidas por todo el territorio. Una herramienta muy útil si queremos ahorrarnos algunos euros en cada repostaje. Algo que, a lo largo del tiempo, puede reportarnos un gran ahorro.