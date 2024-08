Gasolina barata: así puedes encontrarla con ayuda de Google Maps

El precio del carburante es algo que a todos los que nos movemos en coche nos preocupa. Sobre todo, cuando estamos pensando en salir de viaje y recorrer una larga distancia, momento en el que el consumo de este se dispara. Es por ello que antes de pararnos a repostar es importante comprobar dónde el precio es más barato en nuestra ruta. Así puedes hacerlo con Google Maps.

Consulta el precio de la gasolina en tus salidas

La aplicación de GPS de Google nos ofrece una amplia selección de funciones, no solo para la que se creó en un principio con la que nos guía para llegar de un sitio a otro. Si no que además tenemos muchas más opciones como guardar rutas habituales, buscar restaurantes, supermercados, Cafeterías, hoteles, parques o la que no interesa ahora, las gasolineras.

Gasolineras en Google Maps | TecnoXplora

Desde el menú que encontramos en la parte superior de la pantalla antes de iniciar una ruta tenemos la opción de ver no solo donde se encuentran las gasolineras más cercanas al lugar en el que nos encontramos, sino que también podemos comprobar el precio de carburante en cada una de ellas.

Para acceder a la pestaña gasolineras solo tienes que deslizar el menú hacia la izquierda hasta localizarlo.

solo tienes que deslizar el menú hacia la izquierda hasta localizarlo. Pinchando sobre este, desde la parte inferior de la pantalla aparece una ventana flotante en la que podemos seleccionar la estación de servicio de la que queramos ampliar la información.

de la que queramos ampliar la información. O simplemente pinchando sobre cualquiera de las chinchetas del mapa, accedemos a los datos ampliados. Donde podemos ver el precio del resto de carburantes.

En nuestro caso se trata de gasolina SP95.

Esto es algo que ya podíamos hacer hace tiempo, por ahora no es necesario seleccionar cualquiera de las estaciones de servicio para acceder a la información. Si no que de forma automática este aparece sobreimpreso en el mapa y con un simple vistazo podemos ver a qué precio se encuentra el combustible.

Podemos configurar el tipo de combustible que usa nuestro vehículo, para ello solo tenemos que acceder a los ajustes de la app, pulsando sobre la foto de perfil.

que usa nuestro vehículo, para ello solo tenemos que acceder a los ajustes de la app, pulsando sobre la foto de perfil. Dentro de este apartado localiza la opción “tus vehículos” , donde nos aparecen diferentes opciones a elegir, como gasolina, Diesel, híbrido o eléctrico.

, donde nos aparecen diferentes opciones a elegir, como Una vez elegido el tipo de vehículo, vuelve de nuevo a la pantalla de navegación.

Esto nos permite movernos por el mapa en busca del precio más bajo y dirigirnos hasta la estación de servicio en cuestión siguiendo las instrucciones de navegación de la Apps. El precio de los carburantes varía en función de la comunidad autónoma en la que nos encontremos, o simplemente por la ley de la oferta y la demanda, por ello debemos estar atentos y echar un vistazo de vez en cuando a esta función. Ya que podemos comparar los precios de una forma rápida y sencilla. Localizando así cuales tienen los precios más altos, más bajos y si nos merece la pena desplazarnos hasta allí para llenar el depósito. O si el ahorro no es suficiente como para asumir el gasto del desplazamiento.